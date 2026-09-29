El municipio de Génova en el Quindío plantea estrategias en pro de la reactivación tras el terremoto

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En efecto el municipio cordillerano de Génova impulsa el turismo como reactivación tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Precisamente el alcalde de la localidad, Diego Fernando Sicua evidenció la importancia de establecer estrategias que fomenten la dinámica económica y comercial como es el portafolio turístico.

“Estamos buscando reactivar los procesos educativos y obviamente la economía en el municipio de Génova después del terremoto del 10 de agosto que nos golpeó fuertemente y en este momento el enjambre de sismos que tiene el municipio de Chaparral, Tolima y que de una u otra forma repercuten en el municipio de Génova por la cercanía limítrofe que tenemos con Roncesvalles y el municipio de Chaparral”, mencionó.

Explicó que allí se desglosan tres aspectos como son alojamiento, gastronomía, rutas y experiencias con el fin de visibilizar las actividades que pueden realizarse en el bello rincón quindiano.

Afirmó que la semana anterior estuvieron en el ministerio de Comercio y Turismo para presentar el portafolio y donde aspiran presentar un proyecto en el mes de diciembre para fortalecer la zona cordillerana del departamento que permite impulsar la afluencia de turistas.

En ese mismo sentido el mandatario local dio a conocer que este fin de semana llevarán a cabo el festival del frijol en todas sus presentaciones y que tendrá el objetivo de apoyar los emprendimientos en el parque principal.

Sismos sentidos en Génova

El alcalde dijo que con el enjambre sísmico de Chaparral en el Tolima se han sentido con fuerza en el municipio debido a la cercanía por lo que cada siete a 10 minutos se sentía el temblor generando angustia en la población.

“Tanto sismo cada 7 minutos, cada 10 minutos roba un poco la tranquilidad. Sin embargo, hemos tratado de manejar esta emergencia lo mejor posible. Generamos una contingencia en el área educativa suspendiendo las clases la semana pasada para que tanto los docentes como los niños no tuvieran que salir de manera prematura al patio en temas de desalojar las aulas de clase. Lo que quisimos fue salvaguardar también la vida y la integridad de los niños, jóvenes y adolescentes del municipio”, dijo.

Del mismo modo, recordó que lo anterior generó que tomarán la decisión de suspender las clases con el fin de brindar tranquilidad y segurid

ad a los estudiantes en medio de la contingencia.

Por fortuna de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano ha disminuido la intensidad y cantidad de sismos en Chaparral lo que permite nuevamente reanudar las clases.