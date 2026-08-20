Frente al estadio Centenario en Armenia ya opera la escombrera temporal de forma gratuita

Armenia

Ya comenzó a funcionar la escombrera temporal en Armenia, ubicado en un lote al frente del estadio centenario por el ingreso a la zona de la tribuna occidental o camerinos al lado del estadio de atletismo.

Según la alcaldía de Armenia, la comunidad podrá entregar gratuitamente residuos como ladrillo, concreto y varillas, en el sector del Estadio Centenario, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Luego de la emergencia ocasionada por el terremoto registrado en Armenia, la Administración Municipal habilitó la escombrera ubicada en el sector del Estadio Centenario, con el propósito de facilitar a los ciudadanos la adecuada disposición de los residuos generados por labores de demolición y construcción.

Más información En Armenia ya hay escombrera temporal gratuita para recibir todos los residuos que dejó el terremoto

El servicio está disponible sin ningún costo para la ciudadanía, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y está destinado exclusivamente a residuos propios de estas actividades, entre ellos ladrillos, concreto, varillas y demás materiales derivados de procesos de demolición y construcción.

Vanessa Porras

La Alcaldía de Armenia hace un llamado a la comunidad para que no lleve, ni deposite en este lugar, elementos que no corresponden a este tipo de residuos. No está permitida la entrega de basura, madera, esterilla, colchones ni otros elementos diferentes a los escombros de construcción y demolición.

Por eso hacen un llamado a los ciudadanos para que sigan las instrucciones establecidas para garantizar una adecuada disposición de los materiales y contribuir al manejo ordenado de los residuos generados durante esta emergencia.

Cámara de Comercio de Armenia adelantó recolección de escombros en el centro de la ciudad como parte de su labor para recuperar y reactivar la económica del comercio local.