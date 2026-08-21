Bayern Múnich vs Borussia Dortmund, Supercopa de Alemania: ¿Cuándo y a qué hora juega Luis Díaz?

Acaba la pretemporada en territorio europeo y los diferentes equipos empiezan el trasegar por sus respectivos torneos nacionales. El Bayern Múnich, por ejemplo, vuelve al ruedo con la disputa del primer título del año deportivo.

El cuadro comandado por Vincent Kompany se medirá con Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, también llamada la Franz Beckenbauer Supercup en honor al mítico defensor germano.

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Bayern accedió a este certamen al consagrarse campeón de la Bundesliga 2025-26, tras sumar 89 puntos en las 34 jornadas que dura el certamen. Lo anterior significó su segunda consagración liguera consecutiva y la primera con Luis Díaz dentro de la plantilla.

Lo curioso del caso es que el equipo muniquense también conquistó la Copa de Alemania (DFB Pokal), recordando que eliminó a equipos como Unión Berlín, RB Leipzig y Bayer Leverkusen, así como venció en la gran final al Stuttgart con un contundente 3-0.

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Frente a lo anterior, el reglamento indica que si un mismo equipo gana tanto la Bundesliga como la DFB Pokal, su rival en la Supercopa será el segundo clasificado de la liga nacional, en este caso el Borussia Dortmund.

Los dirigidos por Niko Kovač regresan a este certamen, tras cuatro ediciones de ausencia. La última vez fue en 2021, cuando justamente cayeron 3-1 a manos del Bayern en el Signal Iduna Park. Ahora, llega la revancha en el mismo escenario.

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¿Cuándo y a qué hora juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs Borussia Dortmund por la Supercopa de Alemania?

La Supercopa de Alemania 2026 entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund está programada para el 22 de agosto, a partir de la 1:30 de la tarde (hora colombiana). Recurde que usted podrá seguir el partido con Luis Díaz a bordo a través del minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.

¿Luis Díaz jugará la Supercopa de Alemania entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund?

Según reporta la prensa alemana, Luis Díaz sí será titular en la Supercopa de Alemania con el Bayern Múnich. Se espera que el colombiano lidere el frente de ataque, teniendo en cuenta que tanto Harry Kane como Michael Olise no suman más de 30 minutos de juego en la pretemporada.

Se espera entonces que Lucho pueda brillar y conseguir con ello su cuarto título con el Bayern, que sería su segunda Supercopa y la primera conquista del curso.