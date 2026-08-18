Luis Díaz, en racha goleadora: así fue su nuevo gol en pretemporada del Bayern Múnich

Bayern Múnich cerró su pretemporada con una victoria por 4-2 ante Heidenheim. Su próximo partido será el primero oficial de la campaña ante el Borussia Dortmund en la disputa de la Supercopa de Alemania el 22 de agosto desde la 1:30 p.m.

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Una de las figuras de la pretemporada fue el colombiano Luis Díaz, quien marcó tres goles en cuatro partidos disputados. Lucho llegó a mitad de la preparación, justo antes de la gira asiática, pero fue suficiente para volver a demostrar su importancia en la plantilla.

Así fue el último gol de Luis Díaz

Lucho comenzó como suplente el partido contra el Heindenheim que se disputó en el estadio del rival. Los dos primeros goles del cuadro bávaro fueron de Felipe Chavez y Arijon Ibrahimovic; el guajiro ingresó al minuto 61 en lugar de Maycon Cardozo y al 78′ marcó.

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La jugada inició por izquierda y terminó por deracha. Michael Olise bajó el balón dentro del área y luego se la dejó servida a Lucho en el área chica, para luego definir poniendo el pie izquierdo, como todo un delantero centro.

El último gol de la jornada lo marcó otro refuerzo del Bayern para esta campaña: Nathaniel Brown al minuto 84 tras un pase de Pavlovic.

El encuentro estuvo marcado por otro desmayo de Jamal Musiala, quien salió reemplazado al minuto 69′. Esta situación ya la había vivido el fin de semana cuando vencieron al Leipzig en otro encuentro amistoso.

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Luego del duelo por la Supercopa de Alemania contra el Dortmund, Bayern recibirá al Stuttgart el viernes 28 de agosto en el estreno de la Bundesliga.