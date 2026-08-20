VIDEO | Johan Mojica, figura en su debut con el Getafe: golazo y tremenda asistencia

Johan Mojica fue anunciado el pasado 13 de agosto como nuevo jugador del Getafe de España, que competirá esta temporada en la Primera División de ese país. El debut del colombiano se produjo este jueves 20 de agosto por el juego de playoffs ida de clasificación a la Conference League contra Partizán Belgrado (3-1).

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El lateral de 33 años brilló en los primeros minutos que tuvo con el club de Madrid, pues estuvo convocado para el juego por Liga del fin de semana contra Alaves (derrota 3-0), pero no actuó. Ante Partizán, saltó como titular y apenas tardó 9 minutos en realizar su primer aporte para el equipo.

Desde la zona izquierda, lanzó un centro templado que conectó con precisión con el delantero turco Enes Ünal para el 1-0 parcial.

Golazo de Johan Mojica para sellar el triunfo

Al minuto 90, el caleño recibió un pase sobre la zona frontal del área por parte de Martín Satriano; Mojica se acomodó y luego sacó un disparo con potencia y colocación a la mano derecha del arquero rival.

Mojica terminó como el mejor calificado de la cancha para SofaScore, con una puntuación de 8.3, superando la valoración de 8.0 del turco Enes Ünal. Además, el jugador de la Selección Colombia logró un 88% de precisión en los pases, ganó dos duelos y tuvo dos contribuciones defensivas, entre otras estadísticas.

En su debut, Mojica ya comienza a demostrar su valor y le devuelve los elogios que le dio su técnico, Bordalás, cuando fue anunciada su llegada: “Johan Mojica es un jugador con mucha experiencia, uno de los mejores en su posición. Nos va a aportar y ayudar mucho. Viene con una ilusión enorme y ha querido venir con nosotros desde el principio”, dijo en su momento.

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¿Cuándo vuelve a jugar el Getafe de Johan Mojica?

El próximo partido del Getafe será contra Racing de Santander el domingo 23 de agosto en calidad de local, por la fecha 2 de la Liga de España. El juego de vuelta de los playoffs de la Conference League será el jueves 27 de agosto en Belgrado, Serbia.

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De mantener la ventaja y lograr la clasificación, Getafe estará en el sorteo del próximo viernes 28 de agosto, donde se conocerán los rivales a los que se enfrentarán los diferentes equipos.