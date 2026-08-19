Selección Colombia: confirmados los tres partidos amistosos de la próxima fecha FIFA

La Selección Colombia inicia una nueva era bajo el mando de Néstor Lorenzo, quien renovó contrato y estará por los próximos cuatro años al frente de la Tricolor. Ese camino a la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030 comienza en menos de un mes, con la primera fecha FIFA después del Mundial.

La renovación en la Selección Colombia comenzó con la salida de Luis Amaranto Perea del cargo de asistente técnico, pues decidió tomar el puesto de entrenador de Independiente Medellín. Si bien no se ha hecho oficial, todo indica que la nueva mano derecha de Néstor Lorenzo será el argentino José María Bazán.

¿Cuáles serán los amistosos de la Selección Colombia?

La próxima fecha FIFA será de las más largas camino a la próxima Copa del Mundo, pues se unifica la de septiembre y octubre y queda un espacio para perfectamente disputar cuatro encuentros, pues tendrá lugar del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

No obstante, la Tricolor solo disputará 3 encuentros en ese lapso. Se espera que la convocatoria salga entre el 16 y 18 de septiembre, comience la concentración el fin de semana del 19 de septiembre y tengan más de 6 días para entrenar.

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Ya se conocía que la Tricolor iba a jugar ante México en Baltimore, Maryland, el 26 de septiembre y el 6 de octubre contra Perú en Miami. El último rival que se confirmó fue Paraguay, encuentro que tendrá lugar el 2 de cotubre en New Jersey, según dio a conocer el periodista Sebastián Vargas.

Amistosos para ver caras nuevas

Esta jornada FIFA le servirá al entrenador, Néstor Lorenzo, para ver caras nuevas en el proceso que inicia. Será clave el hecho de citar a otros delanteros en buen nivel, como el caso de Jhon Jáder Durán, quien podría regresar luego de un buen inicio en el Benfica o Camilo Durán, que pasó el Celtic de Escocia y ha contribuido con goles en el comienzo de la temporada.

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Una de las grandes incógnitas será si James Rodríguez tendrá presencia en la convocatoria, pues no cuenta con equipo y tampoco han surgido tantos rumores sobre su futuro. En sí, será una concentración con la base que viene manejando Lorenzo, pero en la que se espera la inclusión de otros nombres.