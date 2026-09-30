Hamilton Ricard quiere a Jhon Durán de nuevo en Selección Colombia, pero le dejó contundente mensaje

Jhon Jáder Durán sigue siendo considerado como uno de los jugadores con más potencial en Colombia, a pesar de que su carrera tomó un rumbo perdido con su fichaje por Al Nassr y los préstamos a Fenerbahce y Zenit. Actualmente está en el Benfica de Portugal y parece tener una postura diferente, además de haber firmado por un club que se encarga de potenciar a los juveniles.

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El futbolista de 22 años hizo parte del proceso de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia camino al Mundial 2026, pero finalmente se quedó por fuera de la Copa del Mundo. Su última vez con la Tricolor fue en el juego ante Perú por eliminatorias en junio de 2025, partido en el que fue titular y salió sustituido en el entretiempo. Posteriormente, abandonó la concentración de la Tricolor por un supuesto problema lumbar.

No obstante, hubo una versión de un malentendido en el camerino en ese juego en el que Durán supuestamente agredió sin culpa al entrenador, Néstor Lorenzo, mientras le reclamaba a un compañero. En primera instancia se negó todo, pero luego comenzaron a salir declaraciones que dieron a entender que sí había sucedido algo.

“Lo acusan de un evento en el camerino que yo le dije la última vez que vino. Le pregunté si era cierto y me dijo que no, sí me dijo que tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el profe lo tomó por atrás. ‘Yo no sabía que era él, abrí los brazos para quitármelo de encima y ahí me di cuenta que era el profe y que había caído al suelo’”, contó Alberto Suárez, técnico de Envigado, recientemente sobre la conversación que tuvo con el jugador.

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Hamilton Ricard quiere a Durán en Selección, pero le dejó un mensaje

Ricard, de trayectoria en equipos como Middlesbrough de Inglaterra y quien jugó en la Selección Colombia entre 1995 y 2000, actuando en el Mundial de Francia 1998, se refirió a Durán en diálogo con ESPN y le sugirió que pidiera disculpas para regresar a la Tricolor.

“Pedir disculpas. Aceptar que ‘me equivoqué, la embarré’. Eso no es ser un tonto o te va a minimizar, eso es ser uno grande. Si pasó algo y uno ofrece disculpas, te abren las puertas. Todos nos equivocamos y si Jhon Durán ha hecho cosas, levantar el teléfono y decir que se equivocó, que quiere hacer parte del proceso, le abren las puertas. Es un excelente jugador y todos nos hemos equivocado algún día”, dijo Ricard.

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Ricard sobre los jóvenes en la Selección Colombia

Del mismo modo, Ricard habló de los jugadores jóvenes en la Tricolor y la importancia de alinearlos en los partidos amistosos, para que lleguen con rodaje a los juegos oficiales.

“Jugadores buenos hay, como Yaser, con Luis Suárez, otros que están entrando y muchos más que es el momento de ponerlos, como hace Estados Unidos. Es el momento del recambio, sin dejar a Davinson, pero en estos partido es el momento de llamarlos y de ponerlos, para que los pelados tengan ese roce”, concluyó.