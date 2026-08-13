“Todos llevamos la misma camiseta”: Luis Díaz recolecta ayudas para las víctimas del terremoto

“Todos llevamos la misma camiseta” Luis Díaz y su fundación recolectan ayudas para las victimas(Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

En las últimas horas, el jugador de la selección Colombia Luis Fernando Díaz volvió a pronunciarse mediante sus redes sociales con un mensaje de apoyo para las victimas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país.

Junto con su Fundación “Luis Díaz Sembrando Esperanzas” y en colaboración con Latam Airlines y el hotel Casa Dann Carlton en la ciudad de Barranquilla, estarán recibiendo más suministros para poder enviar a las zonas más afectadas por el desastre natural.

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¿Qué puede donar?

La fundación estará recibiendo hasta el viernes 14 de agosto en el punto de acopio alimentos no perecederos, agua y medios de hidratación, elementos de higiene personal básicos, pañales y productos para bebes, insumos médicos nuevos y sellados, y por último, ropa no usada.

En caso de donaciones económicas, por medio de la publicación, Diaz habilitó la cuenta de ahorros de la Fundación para recibir cualquier valor y señaló que “Hoy más que nunca debemos estar unidos y llevar la misma camiseta, Colombia” y agradeció la participación en conjunto con la aerolínea.

Además, Geraldine Ponce, esposa del jugador colombiano, extendió la invitación a los diferentes clubes en donde Díaz ha pertenecido, a marcas y a patrocinadores con el fin de conseguir mas colaboraciones para esta iniciativa.

Diaz volvió con gol al Bayern

El jugador de Bayern Múnich ya participó en partidos de pretemporada con el club bávaro. Su principal aporte en estos partidos fue en la victoria sobre el Aston Villa el pasado 7 de agosto, donde anotó el tanto que le dio la victoria a los alemanes 2-1 sobre los actuales campeones de la Europa League.

Luis Díaz y el Bayern esperan el partido amistoso frente al RB Leipzig el próximo sábado 15 de agosto en el Allianz Arena. La temporada para ambos estará comenzando el sábado 22 de agosto con la disputa de la Supercopa de Alemania ante el Borussia Dotmund.