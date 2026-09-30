Revelaron el pedido que le habría hecho Sporting a Selección Colombia por Luis Suárez: esto se supo

Luis Javier Suárez tuvo una pretemporada atípica con el Sporting de Portugal. Al hecho de que llegó tarde a la misma por las vacaciones tras el Mundial, le costó ponerse en forma. Asimismo, fue criticado por la hinchada debido a un acuerdo que tenía con el candidato a presidente del Fenerbahce, Hakan Safi, de unirse al club turco en caso de ganar el cargo, situación que no ocurrió.

Sin embargo, con el paso de los partidos, Suárez volvió a ganarse la titular y ha tenido muy buenos registros en el primer tramo de la temporada. En 8 partidos jugados, se ha reportado con 7 anotaciones y 1 asistencia. De esas 7, 6 han sido por Liga de Portugal y 1 por la Champions League.

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El pedido que le habría hecho Sporting a la Selección Colombia

Suárez fue llamado a la Selección Colombia para los amistosos ante México, Paraguay y Perú. Trasladó su racha goleadora a la Tricolor, marcó en el 1-1 ante los Aztecas en Baltimore el pasado sábado 26 de septiembre y alista los juegos del 2 de octubre y 6 de octubre.

Justamente con relación al último partido del combinado nacional es que Sporting está tratando de que no se le recargue con muchos minutos a su estrella, pues el club buscará tenerlo en óptimas condiciones para el juego del viernes 9 de octubre contra el Sporting Braga, un duelo clave para las aspiraciones del equipo.

El diario portugués, A Bola, fue el que reveló el pedido que le ha hecho el club a la Selección Colombia y que, incluso, también estaría solicitando el propio Suárez a Néstor Lorenzo.

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“El Sporting está en contacto con la federación colombiana respecto a Luis Suárez, tratando de convencer al entrenador Néstor Lorenzo de que no sobrecargue al delantero en los próximos partidos contra Paraguay , en la madrugada del viernes al sábado, y especialmente contra Perú, en la madrugada del 6 al 7 de octubre”, se lee en la publicación.

“Según ha podido saber A BOLA, no solo son los directivos del Sporting quienes están haciendo esto, sino que también el propio futbolista está intentando hacerle entender a Néstor Lorenzo que estos partidos, que se disputarán en Estados Unidos , son, a todos los efectos, de carácter amistoso, y que el club tiene un reto muy exigente el día 9 contra el SC Braga, en el estadio Pedreira”, añadieron.

Lorenzo probaría alternativas en la posición de ‘9′

Lo cierto es que los rivales de Colombia le abrirían la posibilidad a que se cumpla en cierta medida lo que pretende Sporting, pues Lorenzo probaría con Kevin Viveros como titular para el juego frente a Paraguay y es posible que alinee a Camilo Durán como inicialista frente a Perú.

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Sin embargo, no se descarta que Suárez ingrese en los complementos de estos juegos para que siga teniendo rodaje.