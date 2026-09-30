Revelaron el pedido que le habría hecho Sporting a Selección Colombia por Luis Suárez: esto se supo
El jugador también estaría convenciendo al técnico, Néstor Lorenzo, para lograr el objetivo del Sporting de Portugal.
Luis Javier Suárez tuvo una pretemporada atípica con el Sporting de Portugal. Al hecho de que llegó tarde a la misma por las vacaciones tras el Mundial, le costó ponerse en forma. Asimismo, fue criticado por la hinchada debido a un acuerdo que tenía con el candidato a presidente del Fenerbahce, Hakan Safi, de unirse al club turco en caso de ganar el cargo, situación que no ocurrió.
Sin embargo, con el paso de los partidos, Suárez volvió a ganarse la titular y ha tenido muy buenos registros en el primer tramo de la temporada. En 8 partidos jugados, se ha reportado con 7 anotaciones y 1 asistencia. De esas 7, 6 han sido por Liga de Portugal y 1 por la Champions League.
El pedido que le habría hecho Sporting a la Selección Colombia
Suárez fue llamado a la Selección Colombia para los amistosos ante México, Paraguay y Perú. Trasladó su racha goleadora a la Tricolor, marcó en el 1-1 ante los Aztecas en Baltimore el pasado sábado 26 de septiembre y alista los juegos del 2 de octubre y 6 de octubre.
Justamente con relación al último partido del combinado nacional es que Sporting está tratando de que no se le recargue con muchos minutos a su estrella, pues el club buscará tenerlo en óptimas condiciones para el juego del viernes 9 de octubre contra el Sporting Braga, un duelo clave para las aspiraciones del equipo.
El diario portugués, A Bola, fue el que reveló el pedido que le ha hecho el club a la Selección Colombia y que, incluso, también estaría solicitando el propio Suárez a Néstor Lorenzo.
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“El Sporting está en contacto con la federación colombiana respecto a Luis Suárez, tratando de convencer al entrenador Néstor Lorenzo de que no sobrecargue al delantero en los próximos partidos contra Paraguay , en la madrugada del viernes al sábado, y especialmente contra Perú, en la madrugada del 6 al 7 de octubre”, se lee en la publicación.
“Según ha podido saber A BOLA, no solo son los directivos del Sporting quienes están haciendo esto, sino que también el propio futbolista está intentando hacerle entender a Néstor Lorenzo que estos partidos, que se disputarán en Estados Unidos , son, a todos los efectos, de carácter amistoso, y que el club tiene un reto muy exigente el día 9 contra el SC Braga, en el estadio Pedreira”, añadieron.
Lorenzo probaría alternativas en la posición de ‘9′
Lo cierto es que los rivales de Colombia le abrirían la posibilidad a que se cumpla en cierta medida lo que pretende Sporting, pues Lorenzo probaría con Kevin Viveros como titular para el juego frente a Paraguay y es posible que alinee a Camilo Durán como inicialista frente a Perú.
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Sin embargo, no se descarta que Suárez ingrese en los complementos de estos juegos para que siga teniendo rodaje.