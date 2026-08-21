Alarma por incendio en Gualanday: emergencia ha consumido más de 300 hectáreas

En la madrugada de este viernes, 21 de agosto, se registra un incendio forestal en Gualanday, corregimiento del municipio de Coello, en el Tolima. La emergencia ha consumido más de 300 hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades por la amenaza que representa para algunas viviendas de la zona.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de respuesta y seguimiento para controlar las llamas y evitar que el fuego continúe avanzando.

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240 bomberos trabajan para controlar el incendio

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que actualmente 150 bomberos trabajan en la zona para atender la emergencia.

Los organismos de emergencia pertenecen a los cuerpos de bomberos de: Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Líbano, Rovira, Chaparral, Carmen de Apicalá, Coyaima, Coello, Espinal, Fresno e Ibagué.

A estas labores también se sumaron el Grupo Táctico de Bomberos Forestales de Riosucio y la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales de Boyacá y Girardot.

De acuerdo con el ministro, durante esta noche se movilizaron 90 bomberos adicionales de los Grupos Tácticos de Jamundí, Tuluá y Oriente Antioqueño, además del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y una fuerza de tarea del Huila.

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Ejército apoya atención del incendio en Gualanday

Unidades de la Quinta División del Ejército Nacional también apoyan las labores para controlar el incendio forestal en Gualanday.

Los militares trabajan junto a los cuerpos de Bomberos de Girardot y Neiva en las labores de atención de la emergencia.

De acuerdo con el Ejército, las tropas desarrollan actividades de control, extinción y sofocación, con prioridad en la protección de la población y la prevención de nuevos focos.

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La emergencia continúa bajo seguimiento de las autoridades, mientras los organismos de socorro y las Fuerzas Militares trabajan para controlar las llamas y evitar que el incendio genere mayores afectaciones en Gualanday.