Se investiga si los incendios forestales son provocados: Gobernadora del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, advirtió que las autoridades investigan si los incendios forestales que se están registrando en el departamento son provocados por manos criminales o se han desencadenado producto de las mal llamados quemas controladas.

“Está siendo objeto de investigación si estos incendios son provocados o si se deben también a las llamadas quemas controladas que se realizan por parte de las comunidades”, dijo la gobernadora del Tolima.

La mandataria seccional advirtió que existe una denuncia de parte de una persona del municipio de Coello que le dijo a las autoridades que hombres en moto habrían provocado el incendio forestal que inició en el sector de Potrerillo y que desencadenó parte de la emergencia.

“Esto está siendo objeto de investigación y estamos requiriendo unas cámaras de seguridad para entrar a verificar ese hecho, lo que si les digo es que tenemos toda la inteligencia de la Policía y del Ejército Nacional realizando las investigaciones correspondientes”, dijo Adriana Matiz.

Además, la gobernadora del Tolima dijo que si esta versión se confirma los responsables de estos hechos deberán responder ante las autoridades competentes.

“El Código Penal establece en el artículo 305 penas y sanciones. Prisión que puede ir de dos años hasta 22 y una multa que puede ir de 133 salarios mínimos a más de 1.200 salarios mínimos. Si nosotros llegamos a ver quemas controladas, lo que vamos a hacer es colocar las denuncias ante la Fiscalía”, advirtió la mandataria.

Hay 22 incendios forestales activos en el Tolima

“Hoy tenemos 22 incendios forestales en 14 municipios de nuestro Departamento. Iniciamos esta semana con tres incendios luego de atender con todas las capacidades a los municipios de Ortega y San Luis y hoy la situación es de mucha preocupación” afirmó Adriana Matiz.

Además, resaltó que en el caso del CENOP, la atención de las autoridades y organismos evitó que se afectara la infraestructura de casas y edificaciones en este centro de entrenamiento.

Finalmente, la gobernadora del Tolima reveló que en la región en las últimas se manas se han afectado por los menos 50 viviendas y más de 20.000 hectáreas de vegetación nativa, pastos y cultivos en varios municipios.

Dato: los casos más graves es lo que sucede en los municipios de Coello, Suarez y Carmen de Apicalá en el Cerro las Mercedes, incendio tiene una extensión de cerca de 7 kilómetros y ha consumido más de mil hectáreas.