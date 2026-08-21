Al menos 12 viviendas presentan daños tras obras viales en el barrio Aeropuerto de Cúcuta

Al menos 12 viviendas presentan daños tras obras vial en el barrio Aeropuerto de Cúcuta. / Foto: Comunidad.

Cúcuta

Una grave denuncia hizo el veedor de movilidad y habitante del barrio Aeropuerto de Cúcuta, Samir Contreras, quien dio a conocer que al menos 12 viviendas de ese barrio resultaron con afectaciones estructurales por obras viales adelantadas en el sector.

De acuerdo con Contreras, las familias han venido denunciando que una vez se iniciaron las obras, sus viviendas comenzaron a presentar fallas estructurales y ahora están reclamando una respuesta a la administración municipal.

Más información Tribunal admite demanda de Invías y estudia suspensión de demolición del peaje de Villa del Rosario

En el año 2023 se iniciaron las obras viales en el barrio Aeropuerto en su primera fase. Con el cambio de administración municipal se dio inicio a la segunda fase, “que es el muro en la avenida Primera con calle Primera. Y en este momento, después de la obra, se han venido presentando unas fallas estructurales. Se han podido evidenciar en la vía una ruptura y también las fallas que han venido presentándose en 12 viviendas en este sector”.

Habitantes piden respuestas por los daños

Sin embargo, para Contreras uno de los hechos más lamentables es que hasta el momento nadie se pronuncia por los daños estructurales en estas viviendas.

Más información Defensoría del Pueblo confirma renuncia de su delegado regional en Ocaña en medio de investigación

“No han dado la cara ni el contratista ni la interventoría. No ha venido el secretario de infraestructura, no ha venido la administración a identificar por qué se ha presentado esta falla”.

Falta cerca del 70 % de las obras, según veedor

Contreras también se mostró preocupado por el poco avance que presenta esta obra vial, que de acuerdo con su testimonio, solo se ha adelantado en un 30%.

Más información Cúcuta aumentará a 120 alférez para reforzar controles y mejorar la movilidad en la ciudad capital

“Hace falta cerca del 70% porque falta la pavimentación de cerca de 15 cuadras de la avenida Primera y la recuperación de cerca de unas 16 cuadras de la avenida Segunda y calles adicionales como lo es la calle 14 que conecta del barrio Aeropuerto con Toledo Plata”.

La comunidad espera que la administración municipal precise el cronograma para la culminación del proyecto y, especialmente, que se realice una evaluación técnica de las viviendas afectadas para establecer las causas de los daños y las medidas que deberán adoptarse.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: