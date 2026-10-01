Villa del Rosario enfrenta efectos por el fenómeno de El Niño: Aqualia activa plan de contingencia

Planta de tratamiento de Villa del Rosario. / Foto: Aqualia.

Villa del Rosario

Los efectos del Fenómeno de El Niño comienzan a generar efectos en el municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, donde los niveles del río Táchira, principal afluente de captación del sistema de acueducto, presenta una disminución.

De acuerdo con Luis Baloco, jefe del área técnica de Aqualia, la empresa comenzó a prepararse desde la declaratoria de alerta amarilla por parte de Corpornor.

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“Desde que la Corporación Ambiental decretó la alerta amarilla a principios del mes de septiembre, Aqualia activó su comité interno de gestión de riesgos para irnos preparando para el fenómeno que ya se venía informando por parte de las autoridades encargadas a nivel nacional”.

Reducción del caudal concesionado

Así mismo, el jefe del área técnica de Aqualia aseguró que, tras la posterior declaratoria de alerta naranja, la empresa fortaleció las medidas adoptadas inicialmente. Una de las principales disposiciones implica una reducción del 30% del caudal concesionado.

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“Esta declaratoria de alerta naranja por parte de la Corporación nos obliga a reducir el 30% del caudal concesionado en el río Táchira. Eso nos disminuye la producción que estamos teniendo en el día de hoy en nuestro sistema de acueducto”, explicó.

Por lo anterior, Aqualia viene priorizando acciones para disminuir las pérdidas de agua en el municipio histórico, tanto las ocasionadas por las fugas, así como por las conexiones ilegales.

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Además, la empresa también contempla un posible racionamiento del servicio en sectores de Villa del Rosario donde actualmente se cuenta con un suministro permanente de agua.

“Desde la jefatura del área técnica de Aqualia damos un parte de tranquilidad en este momento a la comunidad, que Aqualia está realizando todas las acciones pertinentes y que son necesarias para que el impacto sobre la comunidad sea lo menor posible”.

Piden reducir el consumo de agua

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Así mismo, Baloco recordó que es importante que los ciudadanos de Villa del Rosario hagan un uso racional del vital líquido.

“Si todos cumplimos esta directriz que nos está dando la Corporación Ambiental, creo que podemos afrontar de manera adecuada la situación que hoy nos está generando el fenómeno de El Niño”, señaló Baloco.

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Para Aqualia, es importante continuar con el monitoreo permanente de los niveles del río Táchira, que a la fecha, presenta una disminución considerable.

“El río Táchira está presentando niveles bajos. Sin embargo, en esta fecha los niveles nos permiten seguir captando un caudal suficiente y que se ajusta a las condiciones que nos está colocando hoy la Corporación Ambiental”, manifestó.