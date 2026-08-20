Villa del Rosario

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) contra la Alcaldía de Villa del Rosario, relacionada con la situación jurídica del peaje ubicado en este municipio.

La decisión se conoce nueve meses después de que Invías interpusiera la demanda. Dentro del proceso, el Instituto Nacional de Vías solicitó además una medida cautelar para suspender la orden de demolición de la caseta del peaje.

Tribunal admite demanda de Invías y estudia suspensión de demolición del peaje de Villa del Rosario. Ampliar Tribunal admite demanda de Invías y estudia suspensión de demolición del peaje de Villa del Rosario. Cerrar

Invías busca reanudar el cobro del peaje

En entrevista con Caracol Radio, el veedor Miguel Flores, quien ha seguido de cerca este proceso, indicó que Invías pretende que se suspenda la decisión que mantiene frenado el cobro del peaje desde el pasado mes de febrero del año 2025, cuando el ELN activó un carro bomba en esta infraestructura, dejando daños casi en su totalidad.

“¿Qué está pidiendo Invías? Que suspendan lo suspendido, es decir, que le permitan volver a cobrar a partir de mañana el peaje”, aseguró Flores.

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Este veedor fue enfático durante la entrevista que esperan que “la respuesta del alcalde de Villa del Rosario sea consecuente con su postura cuando ratificó la decisión del inspector de Policía en el sentido de ordenar la demolición de la caseta del peaje de Villa del Rosario”.

Invías reclama más de $7.000 millones

Miguel Flores recordó que uno de los puntos centrales de la demanda está relacionado con los recursos que Invías asegura haber dejado de recaudar por la suspensión del cobro.

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“La decisión de fondo que pelea el Invías es que se le repongan a noviembre de 2025 más de siete mil millones de pesos que, según ellos, han dejado de recaudar”.

Por ahora, no existe una decisión definitiva que ordene reactivar el cobro del peaje de Villa del Rosario. El siguiente paso será conocer la respuesta de la Alcaldía ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y posteriormente la determinación del tribunal frente a la medida cautelar, aseguró Flores.

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