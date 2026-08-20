Cúcuta aumentará a 120 alférez para reforzar controles y mejorar la movilidad en la ciudad capital

Autoridades rechazan agresión a agentes de tránsito en Cúcuta. / Foto: Alcaldía.

Cúcuta

Con el objetivo de mejorar los controles y la movilidad en la capital nortesantandereana, Joan Botello, secretario de Tránsito de la ciudad de Cúcuta, anunció que se pasará de 75 a 120 alférez.

De acuerdo con el funcionario, en la actualidad se encuentran en la búsqueda del personal idóneo para ocupar las vacantes disponibles.

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“Nosotros iniciamos este cuerpo de agentes con 45, ya hemos ascendido en este momento a 75 agentes en terreno y la predicción presupuestal es llegar a 120 agentes terminando este año y empezando el otro”, señaló Botello.

Resaltó que, ante la importancia de este cargo, desde su secretaria se encuentran analizando cada una de las hojas de vida. “Todo depende de que consigamos las personas idóneas y con la competencia para poder cumplir esa función”, afirmó.

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Más controles de tránsito en Cúcuta

En entrevista con Caracol Radio, Joan Botello, secretario de Tránsito de la alcaldía de Cúcuta, aseguró que el objetivo que están persiguiendo es fortalecer la presencia de funcionarios en las calles, que permita ampliar las acciones de control y regulación del tráfico en los diferentes sectores de la capital nortesantandereana.

“Seguir incrementando los puestas de control, seguir incrementando el trabajo en el terreno, el trabajo en la articulación del tráfico en diferentes puntos de la ciudad”, explicó Botello al referirse al objetivo de contar con más alférez.

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Es de resaltar que esta medida se da en medio de varias críticas por parte de veedores de movilidad, quienes han venido cuestionando la poca presencia de los funcionarios en las calles de la ciudad. Tras lo anterior, Botello defendió los resultados de los controles.

“Lo que uno evidencia en temas de redes sociales muchas veces, es que son críticas sin fundamento. Entonces, critican porque hay un puesto de control, pero también critican porque hay siniestros”, manifestó.

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Según Botello, la experiencia de la Secretaría de Tránsito muestra una relación entre el aumento de los controles y la reducción de los siniestros viales.

“Se evidencia que a mayor puesto de control, se reducen los siniestros, porque la gente comienza a tomar un mejor comportamiento”, sostuvo.