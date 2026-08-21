Cúcuta tendrá este viernes una gran donatón en apoyo a los damnificados por el terremoto

Banco de alimentos de Cúcuta superó el acopio de un millón de kilos de alimentos rescatados. / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta no paran las acciones para ayudar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia y que afectó varias regiones del país.

Este viernes 21 de agosto, el Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta liderará una maratónica jornada de solidaridad. Durante 12 horas continúas se estarán recibiendo ayudas humanitarias en el parque Fundadores, frente al Centro Comercial Ventura Plaza.

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La actividad iniciará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 9:00 de la noche, según lo explicó a Caracol Radio, el padre Carlos Escalante, director de la Fundación Banco de Alimentos de Cúcuta.

“Vamos a tener todo un día de conciertos con artistas locales”, añadió el religioso.

¿Qué se puede donar?

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Los organizadores invitan a la ciudadanía a llevar diferentes tipos de ayudas, entre ellas:

Alimentos no perecederos.

Agua.

Carpas.

Colchonetas.

Ropa.

Medicamentos.

Ayudas económicas.

La jornada contará con un centro de acopio del Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta, que apoyará la recepción y gestión de las donaciones.

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