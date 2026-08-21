Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 ago 2026 Actualizado 11:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Cúcuta tendrá este viernes una gran donatón en apoyo a los damnificados por el terremoto

La jornada se desarrollará durante 12 horas en el parque Fundadores, frente al Centro Comercial Ventura Plaza.

Banco de alimentos de Cúcuta superó el acopio de un millón de kilos de alimentos rescatados. / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.

Banco de alimentos de Cúcuta superó el acopio de un millón de kilos de alimentos rescatados. / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.

Banco de alimentos de Cúcuta superó el acopio de un millón de kilos de alimentos rescatados. / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta no paran las acciones para ayudar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia y que afectó varias regiones del país.

Este viernes 21 de agosto, el Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta liderará una maratónica jornada de solidaridad. Durante 12 horas continúas se estarán recibiendo ayudas humanitarias en el parque Fundadores, frente al Centro Comercial Ventura Plaza.

Más información

La actividad iniciará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 9:00 de la noche, según lo explicó a Caracol Radio, el padre Carlos Escalante, director de la Fundación Banco de Alimentos de Cúcuta.

Vamos a tener todo un día de conciertos con artistas locales”, añadió el religioso.

¿Qué se puede donar?

Más información

Los organizadores invitan a la ciudadanía a llevar diferentes tipos de ayudas, entre ellas:

  • Alimentos no perecederos.
  • Agua.
  • Carpas.
  • Colchonetas.
  • Ropa.
  • Medicamentos.
  • Ayudas económicas.

La jornada contará con un centro de acopio del Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta, que apoyará la recepción y gestión de las donaciones.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir