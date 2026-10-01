Huem y gobierno lideran jornada de identificación para afectados con minas anti personal

Norte de Santander

El hospital Erasmo Meoz y el gobierno nacional liderará en las próximas horas la primera jornada de identificación de personas con amputaciones causadas por minas antipersonal, municipios sin explosionar, y trampas explosivas.

La presidente de la Asociación que los representa Mileyni Guevara dijo a Caracol Radio que “para nosotros los sobrevivientes por minas antipersonal es muy significativo e importante esta jornada que se va a realizar el 2 de octubre”

Agregó que “en su mayoría son personas de la zona rural, analfabetas, personas que no conocen la ruta de atención, viven en esos territorios lejanos al casco urbano”.

Explicó que “en Ocaña, el Catatumbo y Cúcuta, esto nos facilita a nosotros poder acceder inmediatamente a todos los servicios médicos especializados para mejorar la condición de cada sobreviviente”.

Manifestó que “nos facilita tener una buena prótesis de calidad, algunas Ips no dan prótesis con calidad. Para nosotros que el doctor Hernando Mora lidere esta actividad, es gratificante que alguien se ocupe de nuestra recuperación”.

Actualmente, desde la Consejería de Paz en Norte de Santander existe un registro de 1.108 sobrevivientes por minas antipersonal, población civil y miembros de la fuerza pública.