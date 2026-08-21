Fenómeno de El Niño golpea al sector ganadero de Norte de Santander

Norte de Santander.

El fenómeno de El Niño también ha generado afectaciones en el sector ganadero de Norte de Santander, departamento incluido entre las zonas de la región Andina impactadas por las condiciones climáticas registradas entre el 1 de junio y el 1 de agosto.

De acuerdo con el balance de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGÁN, en los cinco departamentos de la región Andina incluidos en el reporte -Boyacá, Santander, Norte de Santander, Huila y Tolima- se registraron 858 animales muertos, 12.057 bovinos y bufalinos desplazados y 478.314 hectáreas afectadas.

Aunque el informe consolidado no discrimina en este apartado las cifras correspondientes a Norte de Santander, el departamento aparece entre las zonas ganaderas afectadas por el fenómeno climático.

A nivel nacional, FEDEGÁN reportó que 9.865 animales han muerto, 333.228 bovinos y bufalinos han tenido que ser desplazados y más de dos millones de hectáreas resultaron afectadas en 15 departamentos del país.

El impacto económico también es significativo. Según la Oficina de Estudios Económicos de FEDEGÁN, las pérdidas por la muerte de animales ascienden a cerca de 27.000 millones de pesos, mientras que otros 11.000 millones de pesos corresponden a la reducción en la producción de carne, leche y derivados lácteos.

A esto se suman aproximadamente 9.000 millones de pesos por los costos asociados al desplazamiento del ganado.

El presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, señaló que los productores han tenido que enfrentar diferentes eventos climáticos durante este año y advirtió que el fenómeno de El Niño ha generado afectaciones para miles de familias y empresas ganaderas en buena parte del territorio nacional.

Para Norte de Santander, el panorama representa un nuevo desafío para los productores, especialmente por los efectos que las condiciones climáticas pueden generar sobre la disponibilidad de agua, los pastos y la alimentación del ganado.

FEDEGÁN mantiene el seguimiento de las afectaciones ocasionadas por el fenómeno climático en las diferentes regiones ganaderas del país.

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