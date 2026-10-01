La frontera mantiene su operación normal mientras piden mayor vigilancia del lado venezolano

Cúcuta

Luego de la alerta emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde le piden a sus connacionales NO VIAJAR a Norte de Santander y estar apartados de la zona fronteriza con Venezuela, debido a los riesgos asociados con hechos de violencia, los pasos binacionales continúan con su dinámica diaria normal.

Sin embargo, desde Venezuela, analistas en temas fronterizos le están pidiendo al gobierno de su país una especial vigilancia en los pasos que comunican con Colombia, teniendo en cuenta los actos terroristas que se han perpetrado en la región durante los últimos meses.

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Piden mayor vigilancia en territorio venezolano

Para William Gómez, analista en estos temas, es importante tener en cuenta las acciones militares que el gobierno de Colombia viene desarrollando en regiones como el Catatumbo y la posibilidad de que integrantes de organizaciones armadas ilegales puedan esconderse en territorio venezolano.

“Estos grupos pudieran trasladarse a territorio venezolano”, señaló Gómez, quien consideró necesario que las autoridades del vecino país permanezcan atentas ante la posibilidad de nuevas acciones violentas.

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Agregó que “también pueden a futuro presentarse algunas acciones terroristas del lado venezolano o que utilicen el territorio venezolano como medida de resguardo o atrincheramiento para estos grupos o personas que están haciendo estas acciones de terrorismo en el Norte de Santander”.

Por lo anterior, recomienda no descuidar la seguridad en esta zona fronteriza.