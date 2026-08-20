Defensoría del Pueblo confirma renuncia de su delegado regional en Ocaña en medio de investigación

Norte de Santander

A través de un comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo, se confirmó la renuncia del Defensor Regional de Ocaña, Norte de Santander, luego de que las autoridades conocieran e investigaran conductas que serían presuntamente atribuibles al funcionario.

Lo anterior se dio después de una denuncia dada a conocer por Noticias RCN, donde se habría indicado que el “¿ELN habría infiltrado la Defensoría en Ocaña?“.

La Defensoría explicó que busca preservar la confianza institucional y permitir que las investigaciones judiciales avancen sin interferencias.

“La entidad tuvo conocimiento de que las autoridades investigan conductas presuntamente atribuibles al Defensor Regional de Ocaña, razón por la cual el funcionario presentó su renuncia al cargo”, señaló en el comunicado.

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La entidad manifestó que pondrá a disposición de las autoridades la información y colaboración que sean requeridas durante el desarrollo de las actuaciones judiciales.

“La renuncia permite preservar la confianza institucional y que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia. Para tal fin, brindaremos toda la colaboración que nos sea requerida por las autoridades. Confiamos en que las instituciones de justicia esclarecerán plenamente los hechos dentro del marco del debido proceso, la presunción de inocencia y la responsabilidad individual”.

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Pronunciamiento sobre los vínculos familiares

Es de resaltar que frente a la denuncia del medio nacional, la Defensoría indicó que los vínculos de consanguinidad con personas señaladas de cometer crímenes o causar afectaciones a la población civil, no permiten atribuir a una persona las conductas cometidas por sus familiares.

“La Defensoría del Pueblo ha actuado bajo la convicción de que los vínculos de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares”.

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Tras lo anterior, la Defensoría aseguró que “hemos actuado y seguiremos actuando con transparencia, rechazando los crímenes de todos los actores armados y defendiendo los derechos de todas las personas, particularmente de la población civil y de las víctimas. Nuestra presencia y compromiso con el Catatumbo han sido permanentes: hemos acompañado a las comunidades, advertido sobre los riesgos para la población civil y actuado frente a las graves afectaciones de derechos humanos que atraviesa la región”.

Concluyó asegurando que “ninguna situación modificará ese compromiso ni nuestra labor en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.