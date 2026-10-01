Hoteleros temen descenso en reservas por alerta del Departamento de Estado de EEUU

Turismo en Norte de Santander podría verse afectado por alertas desde el Departamento de Estado de estados Unidos / Foto Archivo

Cúcuta

La industria sin chimenea alertó por los efectos negativos que se puedan generar como consecuencia de la alerta generada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que advirtió a sus ciudadanos no visitar el departamento de Norte de Santander.

Amilkar Mired, Presidente Ejecutivo de Cotelco lamentó el mensaje enviado por el gobierno estadounidense al advertir que esto traerá efectos muy negativos para la región, teniendo en cuenta la mirada que le pueda dar el mundo al mensaje.

“Es una situación que impacta y que genera una sensación de inseguridad territorial, en momentos en que hemos venido trabajando temas como Marca Región, posicionamiento en vitrinas turísticas y buscando oportunidades para un departamento que tiene mas bondades que riesgos”.

Indicó el empresario que el riesgo además generará un impacto en la zona de frontera venezolana donde se ha venido abogando y trabajando por el restablecimiento de las actividades comerciales que le permita a los dos países oxigenar sus economías.

Pese al panorama se mostró optimista que el gobierno nacional pueda acompañar el esfuerzo del sector público- privado por trabajar en oportunidades turísticas para la región.