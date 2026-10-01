Ataques con drones aumentan la tensión en zona rural de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander

Norte de Santander

Sigue siendo crítica la situación de orden público en la región del Catatumbo. Los ataques con explosivos lanzados desde drones continúan afectando a la población civil.

De acuerdo con Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, durante las últimas horas, se presentaron acciones terroristas en zona rural de Tibú que dejaron afectaciones al comercio.

Más información Villa del Rosario enfrenta efectos por el fenómeno de El Niño: Aqualia activa plan de contingencia

“El día de ayer, en horas de la tarde, se presentó un ataque fuerte contra un establecimiento comercial en zona rural de Tibú, específicamente en el sector de Socuavo, generando grandes daños a la infraestructura”, dijo el líder social.

Añadió que, por fortuna, en el lugar no habían personas y el hecho dejó solo daños materiales.

También reportan ataques con drones en Campo Dos

Más información La frontera mantiene su operación normal mientras piden mayor vigilancia del lado venezolano

Acciones similares se presentaron en el corregimiento Campo Dos, de este mismo municipio, donde la comunidad reportó ataque con drones seguidos de ráfagas de fusil.

“En la vereda La Llana se han venido presentando fuertes ataques con drones entre los dos actores armados”.

Una situación similar se vive en el municipio de El Tarra

Estos ataques también han llegado hasta zona rural del municipio de El Tarra, en Norte de Santander. En sectores como Filo el Gringo, Versalles, San Isidro, Lajas y Bajo Catatumbo, informó Mayorga.

Más información Fenalco exige medidas de seguridad para Norte de Santander tras alerta de los Estados Unidos

“El Tarra está en similares condiciones. Recordemos que todas estas comunidades han sido atacadas con drones cargados con explosivos, donde un adulto mayor en los últimos días resultó gravemente herido por un artefacto de estos, pero la mayor preocupación ha sido la descarga de estos drones a la población civil, en el caserío del corregimiento de Filo el Gringo”.

Ante esta situación, según el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, las comunidades permanecen en alerta máxima, por las posibles afectaciones que pueda seguir sufriendo la población civil.