Vuelta a España 2026 sin Nairo Quintana: lista de colombianos que correrán la última grande del año. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Este fin de semana comenzará la Vuelta a España 2026, la última gran carrera de la temporada. Serán 21 etapas que abarcarán 3275 kilómetros de recorrido, competición en la que Colombia tendrá duras bajas.

Le puede interesar: Ranking UCI: Así van Egan Bernal, Nairo Quintana y los demás ciclistas colombianos

Tanto Nairo Quintana como Egan Bernal, los dos ciclistas más importantes del país, no competirán en el certamen que irá desde el 22 de agosto hasta el 13 de septiembre. Egan viene de correr el Tour de Francia, mientras que Nairo fue dado de baja por el Movistar Team.

Precisamente sobre la sorpresiva decisión de la escuadra española, el boyacense dijo en Caracol Radio: “Hay muchos contextos. Este es mi ultimo año de carrera deportiva. Hace diez años gané La Vuelta y me hubiera gustado despedirme en la Vuelta, pero finalmente es una empresa y ellos deben sacarle el mejor rendimiento a todos sus corredores. La puntuación que se lleva a día de hoy, también obliga a tomar decisiones técnicas y hay que comprenderlo de esa manera”.

Colombianos que correrán la Vuelta a España 2026

Para la edición del 2026, la Vuelta España contará con un total de cinco ciclistas colombianos, todos ellos en escuadras diferentes. El único que aparece como capo de equipo es Harold Tejada, quien comandará al Astana.

Repase a continuación el listado:

Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious)

Juan Felipe Rodríguez (EF Education)

Harold Tejada (Astana Team)*

Juan Guillermo Martínez (Team PicnicPostNL)

Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma)

Se espera entonces que los pedalistas nacionales puedan conseguir victorias de etapa, recordando que el año pasado Egan Bernal fue el único que lo consiguió (etapa 16). En cuanto a la clasificación general, la última vez que hubo un colombiano en el podio fue en 2018 con Miguel Ángel López (tercer lugar).

Lea también acá: Vuelta a Colombia 2026 se da por terminada: “En ningún momento el ciclismo fue indolente”