Vuelta a España 2026: Cuándo inicia, recorrido y posibles candidatos para ganar la camiseta roja

Vuelta a España 2026: Cuando inicia, recorrido y posibles candidatos para ganar la camiseta roja (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La edición número 81 de la Vuelta a España iniciará este sábado 22 de agosto con una contrarreloj individual de 9,4 kilómetros en Mónaco. La carrera tendrá un recorrido internacional durante sus primeros días, pasando por Francia y Andorra antes de instalarse en territorio español. Los competidores recorrerán un total de 3.375 kilómetros, distribuidos en 21 etapas, dos jornadas de descanso y dos contrarrelojes individuales.

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Una vuelta exigente

El recorrido tendrá 21 etapas, dos jornadas de descanso y dos etapas de contrarreloj, además de seis etapas de montaña serás importantes para la clasificación general.

La carrera recorrerá cuatro países, Mónaco, Francia, Andorra y España. Entre las jornadas más exigentes aparecen los finales en el Alto de Aitana, Calar Alto, Sierra de la Pandera, Peñas Blancas y Collado del Alguacil.

El final de la carrera será diferente al habitual, debido a que la vuelta no terminará en Madrid. La última etapa será el 13 de septiembre en la ciudad de Granada con una distancia de 112 kilómetros.

Los colombianos en la carrera

El principal ciclista que representará a Colombia será Harold Tejada y Santiago Buitrago. El equipo XDS Astana confirmó al huilense dentro de su bloque de ocho corredores para la Vuelta, junto a ciclistas como Lorenzo Fortunato, Cristian Rodríguez y Victor Langellotti.

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Iván Ramiro Sosa, fue incluido por el Equipo Kern Pharma en su formación definitiva. El colombiano llega después de recuperar buenas sensaciones tras superar una lesión en la arteria ilíaca. Su propio equipo destacó que volvió a mostrar nivel competitivo durante esta temporada, especialmente en jornadas de montaña.

Juan Felipe Rodriguez, ciclista de 22 años del equipo EF Education–EasyPost, debutará en la Vuelta a España en una carrera que marcará uno de los pasos más importantes de su joven trayectoria profesional.

Por otra parte, Nairo Quintana anunció con el Movistar Team que no participará en esta carrera. Cabe aclarar que esta será la última temporada del boyacense de 36 años como profesional.

Pogačar como favorito para el título

El vigente campeón es Jonas Vingegaard, ganador de la Vuelta 2025. Sin embargo, el danés no estará en la edición de este año después de sufrir una fractura de clavícula durante el Tour de Francia, lesión que le impedirá volver a competir en 2026. De esta manera, la carrera tendrá un nuevo campeón y Pogačar, reciente campeón del Tour de Francia 2026 aparece como el principal candidato para quedarse con el maillot rojo e intentar conseguir la triple corona de las grandes vueltas.