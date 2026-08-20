Precio del dólar en Venezuela para HOY 20 de agosto: le contamos el cambio y la apostilla de la Haya

Imagen de fondo tomada de Getty Imagenes (Crédito: picture alliance / Colaborador) // Imageen de la bandera de Venezuela tomada de Getty Imagenes (Crédito: Mariano Sayno) // Imageen del pasaaporte de Venezuela tomada de Getty Imagenes (Crédito: fcafotodigital)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. A pesar de que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar y la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por diferentes sectores.

Por ello el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 20 de agosto de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Bolívar venezolano

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este inicio de semana se ubicará en 777.41 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias.

Valor que frente al reporte del 19 de agosto de 2026 permite entender que la moneda local ha tenido un movimiento decreciente en comparación a la divisa internacional.

por otro lado, la entidad publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera:

Euro (EUR): 906.83 bolívares (VES).

906.83 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 115.54 bolívares (VES).

115.54 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 16.42 bolívares (VES).

16.42 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.15 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela en línea

A parte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada para la jornada de este jueves 20 de agosto de 2026.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banesco:

Compra: 776,65 // Venta: 787,68

BanCaribe:

Compra: 858,83 // Venta: 873,32

Banco Mercantil:

Compra: 775,62 // Venta: 768,77

BBVA Provincial:

Compra: 775,60 // Venta: 804,03

Banco Sofitasa:

Compra: 779,28 // Venta: 783,10

Otras instituciones:

Compra: 788,84 // Venta: 817,76

Es importante que tenga en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 91,53 dólares, lo que representa un incremento del 0,56% frente a datos anteriores, por lo que se espera que a lo largo del día se logré un precio máximo de 92,37 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 90,45 dólares.

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Apostilla de La Haya

La apostilla de la Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de la Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene dos formas de realización:

En Venezuela, desde:

Sede del MPPRE en Caracas

en Caracas Oficinas IPOSTEL habilitadas

habilitadas Oficinas CANTV habilitadas

habilitadas Algunas Alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 8 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Desde el exterior, en:

Consulados y Embajadas de Venezuela

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de la Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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