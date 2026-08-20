Grupo Aval donará $550 millones a iniciativas para apoyar a afectados por terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto en San José del Palmar en Chocó ha creado movimientos en masa de donaciones y solidaridad empresarial.

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En medio de las acciones de atención a la emergencia, el Grupo Aval y su plataforma de entretenimiento, Experiencias Aval, anunciaron su participación como aliados estratégicos de dos iniciativas que buscan movilizar recursos a través del deporte y la música.

Los nuevos recursos aportados por el conglomerado financiero complementan la donación inicial de $200.000 millones efectuada por la familia Sarmiento Angulo.

¿Cuáles serán los eventos?

Se trata de “Levantemos a Colombia”, un evento que se realizará el próximo 21 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. La jornada será organizada en alianza con Sencia y estará liderada por el exfutbolista y leyenda del fútbol colombiano Mario Alberto Yepes.

El encuentro reunirá a reconocidas figuras del fútbol nacional en un “partido con propósito”, con el objetivo de convertir la jornada deportiva en una oportunidad para recaudar recursos y apoyar a las familias y territorios afectados.

Para este evento, la organización financiera destinará $300 millones directos que, junto con el dinero recaudado por la taquilla, serán entregados a la Fundación Solidaridad por Colombia para socorrer a las familias damnificadas.

El segundo espacio será “Colombia: Voces por la Vida”, programada para el 23 de agosto en Vive Claro Distrito Cultural. Allí, Experiencias Aval contribuirá con un aporte directo de $250 millones entregados a la Fundación Presentes.

El concierto contará con artistas como Andrés Cepeda, Maluma, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Grupo Niche y ChocQuibTown. De acuerdo la entidad, el 100 % de los recursos obtenidos por la boletería y los aportes serán destinados a las labores de reconstrucción.

“Invitamos a todos los colombianos a sumarse asistiendo a estos eventos, aportando a través de nuestros canales y realizando esfuerzos que sumen en la reconstrucción de nuestro país. “Lograrlo requiere de la unión y el compromiso de cada uno de nosotros”, afirmó Paula Durán, vicepresidenta corporativa de Proyectos Especiales y Sostenibilidad del Grupo Aval.

Los nuevos aportes se suman a otras acciones

Los $550 millones anunciados para estos dos eventos hacen parte de una serie de acciones que Grupo Aval ha desarrollado para contribuir a la atención de la emergencia nacional.

Entre las medidas mencionadas está también la habilitación de más de 2.700 cajeros automáticos y canales digitales para recibir donaciones destinadas a la campaña “Colombia, un solo corazón” y a la Cruz Roja.

También se suma a la operación de El Campín como punto de acopio, a través de Sencia, desde donde se han recolectado más de 900 toneladas de insumos básicos para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

¿Cómo se puede donar a través del Grupo Aval?

El conglomerado financiero recordó que los canales digitales de los Bancos Aval y la billetera digital dale! permanecen habilitados para que los ciudadanos puedan realizar donaciones a la Cruz Roja Colombiana y a la iniciativa “Colombia, un solo corazón”.