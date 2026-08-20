Piden al Gobierno proteger y dignificar a trabajadores de salud afectados por el terremoto

El terremoto del 10 de agosto no solo dejó daños en infraestructura y afectaciones en la atención en salud. También generó una preocupación por la situación laboral de profesionales y trabajadores que prestan sus servicios en hospitales y clínicas afectados por la emergencia.

El Colegio Médico Colombiano le pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para proteger a quienes están vinculados mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) o tercerización y que, ante la suspensión o interrupción de los servicios de las instituciones donde trabajan, pueden quedar sin ingresos.

Según explicó a Caracol Radio Stevenson Marulanda, presidente del Colegio Médico Colombiano, cuando una institución deja de prestar sus servicios por una situación de fuerza mayor, los trabajadores contratados bajo esta modalidad quedan en una situación especialmente vulnerable.

“Al quedar interrumpida la prestación por una fuerza mayor, estas personas quedan huérfanas de sus salarios, no tienen ningún ingreso, están desprotegidas”, señaló Marulanda.

Estas son las tres peticiones al Gobierno de Aberlardo de la Esprella

Ante esta situación, el Colegio Médico Colombiano informó que radicó una carta ante el presidente de la República y los ministerios de Salud y del Trabajo para pedir que estos trabajadores también sean incluidos en las medidas adoptadas para atender la emergencia.

La primera solicitud es garantizar su estabilidad laboral, para evitar que la interrupción de los servicios termine afectando sus fuentes de ingreso.

La segunda es que puedan acceder a subsidios económicos, similares a los contemplados para otros trabajadores afectados por la emergencia. El gremio considera que quienes están vinculados por OPS, es decir, por prestación de servicios, también son víctimas de las consecuencias económicas del terremoto, aunque su modalidad de contratación no les permita acceder a las mismas garantías de un trabajador formal.

La tercera petición es que se adopten medidas para ayudar con el pago de sus aportes a seguridad social, teniendo en cuenta que algunos trabajadores pueden haber quedado sin ingresos mientras continúan teniendo obligaciones asociadas a su contratación.

Marulanda resumió el llamado del gremio en la necesidad de que estos trabajadores sean incluidos dentro de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para atender la emergencia.

El terremoto expone una problemática laboral que ya existía

Para el Colegio Médico Colombiano, la emergencia también dejó en evidencia una situación que va más allá de los daños provocados por el terremoto: la alta utilización de contratos de prestación de servicios en el sector salud.

Marulanda aseguró que, según las cifras que maneja actualmente el Colegio Médico Colombiano, cerca del 75 % de los trabajadores del sector salud público estarían vinculados como contratistas. En el sector privado, afirmó que la proporción estaría entre el 60 % y el 65 %.

El dirigente gremial cuestionó que esta modalidad de contratación deje a trabajadores de la salud sin algunas de las garantías asociadas a una relación laboral formal, como primas, vacaciones y otras protecciones.

“Es la punta de un iceberg el terremoto, que ojalá podamos destapar esta miseria y esta precarización de los empleados del sector salud en Colombia”, afirmó el presidente del Colegio Médico.

Según el gremio, la situación debería servir para revisar las condiciones en las que trabajan miles de profesionales y trabajadores de la salud en el país y avanzar hacia “un salario digno y una contratación digna”.

Por eso, el Colegio Médico Colombiano insiste en que las medidas de atención a la emergencia no deben concentrarse únicamente en la recuperación de la infraestructura y la atención de los pacientes, sino también en proteger a los trabajadores que sostienen la prestación del servicio y que resultaron afectados económicamente por la emergencia.

El gremio espera que el Gobierno Nacional revise su solicitud e incluya a estos trabajadores dentro de las medidas de protección definidas para las personas afectadas por el terremoto.