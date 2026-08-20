Es absolutamente necesario administrar muy bien los recursos en Colombia: XM por Fenómeno de El Niño

Juan Carlos Morales, el gerente general encargado de XM, habló este 20 de agosto en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, y se refirió al impacto energético que dejó en Colombia el terremoto y, además, lo que se está haciendo en el país de cara al Fenómeno de El Niño que se avecina.

El impacto del terremoto en la energía de Colombia

En su primera intervención, Morales expresó que, “exactamente, el 10 de agosto, durante el terremoto, la demanda del sistema eléctrico colombiano era de 9.400 megavatios. A raíz de esa condición del sismo, se desconectaron en el sistema alrededor de 1.700 megavatios totales, llegando a una demanda de 7.700. Significa una caída en demanda del 18% total”.

Según explicó, lo anterior “llevó a una condición de sobretensiones y sobrefrecuencia en el sistema, que indudablemente requirió la atención e intervención directa para evitar que esa situación, como tal, se agravara y colapsara como el sistema interconectado nacional

El Fenómeno de El Niño

Por otro lado, el gerente encargado de XM habló de cómo se ha manejado el tema energético en el país de cara a lo que será el Fenómeno de El Niño.

“Nuestra matriz energética está sustentada en esa condición de generación hidráulica. Cuando los aportes caen en el Sistema Interconectado Nacional, también cae el embalse agregado del sistema. Y en ese orden de ideas hay que conservarlo. Especialmente porque en este momento estamos almacenando energía con el objeto de prepararnos para los meses de mayor sequía que normalmente en Colombia empiezan en el mes de diciembre. Y se van al menos hasta el mes de marzo, abril del año siguiente 2027″, explicó.

Así, advirtió de la importancia de, en la previa del fenómeno, saber administrar los recursos en el país.

“Teniendo en cuenta que en este momento estamos a puertas de una condición del Niño que, según las agencias internacionales, tiene una probabilidad de más del 90% de que sea fuerte, teniendo una implicación muy importante en los aportes en Colombia, es absolutamente necesario almacenar y administrar muy bien los recursos en el país. En ese orden de ideas se requiere, por tanto, generar con térmica, especialmente porque hoy, en particular, tenemos un aporte alrededor del 68% de la media histórica, situación que la semana pasada estaba alrededor de un cincuenta y ocho por ciento”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Directo Escucha el audio 00:00:00 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar caracol Radio EN VIVO: