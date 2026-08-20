Precio del café HOY 20 de agosto: aumentó levemente el precio tras el último reporte

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy miércoles 20 de agosto de 2026, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la FNC establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 20 de agosto de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este martes el precio del café en Colombia se cotiza en $2,330,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 20 de agosto se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café inició hoy con un pequeño incremento en su precio. Esto, comparado con el último reporte del miércoles 19 de agosto, la cotización cerró en los $2.300.000 COP por carga, por lo que el precio aumentó unos $30.000 COP.

Tipos de café

Variedades del grano explicadas por la Federación Nacional de Cafeteros.

Cafés suaves: Cafés de tipo arábico que se caracterizan por producir una bebida suave (de acidez y aroma pronunciados y amargo moderado) .

Cafés de tipo arábico que se caracterizan por producir una bebida suave (de acidez y aroma pronunciados y amargo moderado) Cafés robustas: Se caracteriza por producir una bebida fuerte y amarga con mayor concentración de cafeína. Se cultiva generalmente en altitudes por debajo de 1.000 m s. n. m. en países como Brasil, Vietnam, Indonesia y Uganda.

Se caracteriza por producir una bebida fuerte y amarga con mayor concentración de cafeína. Se cultiva generalmente en altitudes por debajo de 1.000 m s. n. m. en países como Brasil, Vietnam, Indonesia y Uganda. Café de origen: Provienen de una región o finca, con cualidades únicas, debido a que crecen en sitios especiales. Los clientes los prefieren por sus especiales atributos en su sabor y aroma. Existen tres subcategorías: regionales, exóticos y de finca.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 20 de agosto

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 20 de agosto, en referencia FR 94:

ARMENIA — Carga: $2,330,500 | Kilo: $18,644 | Arroba: $233,050

— Carga: $2,330,500 | Kilo: $18,644 | Arroba: $233,050 BOGOTÁ — Carga: $2,329,250 | Kilo: $18,634 | Arroba: $232,925

— Carga: $2,329,250 | Kilo: $18,634 | Arroba: $232,925 BUCARAMANGA — Carga: $2,328,875 | Kilo: $18,631 | Arroba: $232,888

— Carga: $2,328,875 | Kilo: $18,631 | Arroba: $232,888 BUGA — Carga: $2,331,250 | Kilo: $18,650 | Arroba: $233,125

— Carga: $2,331,250 | Kilo: $18,650 | Arroba: $233,125 CHINCHINÁ — Carga: $2,330,375 | Kilo: $18,643 | Arroba: $233,038

— Carga: $2,330,375 | Kilo: $18,643 | Arroba: $233,038 CÚCUTA — Carga: $2,328,375 | Kilo: $18,627 | Arroba: $232,838

— Carga: $2,328,375 | Kilo: $18,627 | Arroba: $232,838 IBAGUÉ — Carga: $2,329,625 | Kilo: $18,637 | Arroba: $232,963

— Carga: $2,329,625 | Kilo: $18,637 | Arroba: $232,963 MANIZALES — Carga: $2,330,375 | Kilo: $18,643 | Arroba: $233,038

— Carga: $2,330,375 | Kilo: $18,643 | Arroba: $233,038 MEDELLÍN — Carga: $2,329,625 | Kilo: $18,637 | Arroba: $232,963

— Carga: $2,329,625 | Kilo: $18,637 | Arroba: $232,963 NEIVA: Carga: $2,328,750 | Kilo: $18,630 | Arroba: $232,875

Carga: $2,328,750 | Kilo: $18,630 | Arroba: $232,875 PAMPLONA: Carga: $2,328,500 | Kilo: $18,628 | Arroba: $232,850

Carga: $2,328,500 | Kilo: $18,628 | Arroba: $232,850 PASTO: Carga: $2,328,500 | Kilo: $18,628 | Arroba: $232,850

Carga: $2,328,500 | Kilo: $18,628 | Arroba: $232,850 PEREIRA: Carga: $2,330,375 | Kilo: $18,643 | Arroba: $233,038

Carga: $2,330,375 | Kilo: $18,643 | Arroba: $233,038 POPAYÁN: Carga: $2,330,625 | Kilo: $18,645 | Arroba: $233,063

Carga: $2,330,625 | Kilo: $18,645 | Arroba: $233,063 SANTA MARTA: Carga: $2,332,125 | Kilo: $18,657 | Arroba: $233,213

Carga: $2,332,125 | Kilo: $18,657 | Arroba: $233,213 VALLEDUPAR: Carga: $2,329,750 | Kilo: $18,638 | Arroba: $232,975

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