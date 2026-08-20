MinTrabajo deroga 11 circulares laborales por inconsistencias jurídicas y de técnica normativa

El Ministerio del Trabajo expidió la 2708 de 2026, mediante la cual derogó y dejó sin efectos 11 circulares emitidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026, tras concluir que contenían problemas de competencia, técnica normativa, interpretación jurídica o creación de obligaciones sin soporte legal suficiente.

La ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes manifestó que la decisión forma parte de un proceso de depuración regulatoria que busca reforzar la seguridad jurídica y evitar que lineamientos administrativos sean utilizados como fuente autónoma para imponer requisitos, sanciones, procedimientos o cargas a empleadores, trabajadores y autoridades.

Entre las medidas adoptadas se encuentran circulares relacionadas con libertad sindical, trabajo doméstico remunerado, plataformas digitales de reparto, estabilidad laboral reforzada, jornada laboral, horas extras y la aplicación de la reforma laboral.

Según el Ministerio, en varios casos los instrumentos mezclaban recomendaciones con disposiciones de obligatorio cumplimiento, incorporaban interpretaciones que excedían el alcance de la ley o establecían procedimientos y exigencias que requerían una fuente normativa de mayor jerarquía. [

El Ministerio aclaró que la decisión opera únicamente hacia el futuro y no implica la nulidad automática de actuaciones administrativas o decisiones adoptadas durante la vigencia de dichos documentos.

Asimismo, se ordenó a sus dependencias identificar necesidades regulatorias y operativas derivadas de la derogatoria y elaborar nuevos instrumentos jurídicos cuando sean necesarios. De manera transitoria, dispuso medidas específicas para temas como trabajo doméstico, negociación colectiva, plataformas digitales de reparto y remuneración a destajo, mientras se revisan y ajustan los lineamientos institucionales.

Con esta decisión, el Ministerio del Trabajo busca garantizar que las futuras orientaciones administrativas distingan claramente entre normas obligatorias, protocolos internos y documentos pedagógicos, fortaleciendo la coherencia regulatoria y el respeto por los principios de legalidad y seguridad jurídica.