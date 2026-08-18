Precio del café HOY 18 de agosto: El precio del grano comenzó la semana al alza

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 18 de agosto, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 18 de agosto de 2026.

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este martes 18 de agosto el precio del café en Colombia se cotiza en $2,395,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 18 de agosto se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café comenzó la semana con un gran incremento en su precio. Esto, comparado con el último reporte del viernes 14 de agosto, la cotización cerró en los $2,290,000 COP por carga, por lo que el precio aumentó unos $105.000 COP.

Tipos de café

Variedades del grano explicadas por la Federación Nacional de Cafeteros.

Cafés suaves: Cafés de tipo arábico que se caracterizan por producir una bebida suave (de acidez y aroma pronunciados y amargo moderado) .

Cafés de tipo arábico que se caracterizan por producir una bebida suave (de acidez y aroma pronunciados y amargo moderado) Cafés robustas: Se caracteriza por producir una bebida fuerte y amarga con mayor concentración de cafeína. Se cultiva generalmente en altitudes por debajo de 1.000 m s. n. m. en países como Brasil, Vietnam, Indonesia y Uganda.

Se caracteriza por producir una bebida fuerte y amarga con mayor concentración de cafeína. Se cultiva generalmente en altitudes por debajo de 1.000 m s. n. m. en países como Brasil, Vietnam, Indonesia y Uganda. Café de origen: Provienen de una región o finca, con cualidades únicas, debido a que crecen en sitios especiales. Los clientes los prefieren por sus especiales atributos en su sabor y aroma. Existen tres subcategorías: regionales, exóticos y de finca.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 18 de agosto

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 18 de agosto, en referencia FR 94:

Armenia: Carga: $2,395,500 | Kilo: $19,164 | Arroba: $239,550

Carga: $2,395,500 | Kilo: $19,164 | Arroba: $239,550 Bogotá: Carga: $2,394,250 | Kilo: $19,154 | Arroba: $239,425

Carga: $2,394,250 | Kilo: $19,154 | Arroba: $239,425 Bucaramanga: Carga: $2,393,875 | Kilo: $19,151 | Arroba: $239,388

Carga: $2,393,875 | Kilo: $19,151 | Arroba: $239,388 Buga: Carga: $2,396,250 | Kilo: $19,170 | Arroba: $239,625

Carga: $2,396,250 | Kilo: $19,170 | Arroba: $239,625 Chinchiná: Carga: $2,395,375 | Kilo: $19,163 | Arroba: $239,538

Carga: $2,395,375 | Kilo: $19,163 | Arroba: $239,538 Cúcuta: Carga: $2,393,375 | Kilo: $19,147 | Arroba: $239,338

Carga: $2,393,375 | Kilo: $19,147 | Arroba: $239,338 Ibagué: Carga: $2,394,625 | Kilo: $19,157 | Arroba: $239,463

Carga: $2,394,625 | Kilo: $19,157 | Arroba: $239,463 Manizales: Carga: $2,395,375 | Kilo: $19,163 | Arroba: $239,538

Carga: $2,395,375 | Kilo: $19,163 | Arroba: $239,538 Medellín: Carga: $2,394,625 | Kilo: $19,157 | Arroba: $239,463

Carga: $2,394,625 | Kilo: $19,157 | Arroba: $239,463 Neiva: Carga: $2,393,750 | Kilo: $19,150 | Arroba: $239,375

Carga: $2,393,750 | Kilo: $19,150 | Arroba: $239,375 Pamplona: Carga: $2,393,500 | Kilo: $19,148 | Arroba: $239,350

Carga: $2,393,500 | Kilo: $19,148 | Arroba: $239,350 Pasto: Carga: $2,393,500 | Kilo: $19,148 | Arroba: $239,350

Carga: $2,393,500 | Kilo: $19,148 | Arroba: $239,350 Pereira: Carga: $2,395,375 | Kilo: $19,163 | Arroba: $239,538

Carga: $2,395,375 | Kilo: $19,163 | Arroba: $239,538 Popayán: Carga: $2,395,625 | Kilo: $19,165 | Arroba: $239,563

Carga: $2,395,625 | Kilo: $19,165 | Arroba: $239,563 Santa Marta: Carga: $2,397,125 | Kilo: $19,177 | Arroba: $239,713

Carga: $2,397,125 | Kilo: $19,177 | Arroba: $239,713 Valledupar: Carga: $2,394,750 | Kilo: $19,158 | Arroba: $239,475

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