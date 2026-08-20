Fuerte temblor en Perú este 20 de agosto: epicentro, magnitud y más

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que este 20 de agosto, hacia la 1:00 de la tarde, se produjo un fuerte temblor de magnitud 6.7 en la región de Ayacucho, al sur de Perú.

De acuerdo con información preliminar de la entidad, el fenómeno geológico tuvo una profundidad de 67 kilómetros y su epicentro se ubicó en Upahuacho, que está 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora.

Por el momento, las autoridades peruanas no han informado si el evento causó daños personales o materiales.

Entre tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha descartado que exista riesgo de tsunami en la costa Pacífica colombiana tras este suceso.

Según información proporcionada por el Instituto Geofísico de Perú (IGP), el sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, que se encuentra 650 kilómetros al sur de Lima. A pesar de que en la capital peruana se percibió el movimiento, lo hizo de forma leve.

El director del IGP, Hernando Tavera, informó que, a pesar de que “por ahora no ha ocurrido nada crítico”, están evaluando la situación generada. Además, las autoridades han descartado, por ahora, la posibilidad de tsunami en las costas peruanas.

Cabe recordar que Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80% de la actividad sísmica en el mundo.

El pasado mes de julio, en la región de Junín, ubicada cerca de Lima, se produjeron una serie de temblores de magnitud máxima de 5,4. Estos provocaron la muerte de cinco personas, dejaron cientos de damnificados y destruyeron decenas de viviendas.

El último terremoto devastador en Perú se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y dejó millonarias pérdidas materiales.

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