EE.UU. y Colombia avanzan en un acuerdo de comercio recíproco: esto es lo que se conoce

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / BABAOUI CHOUAAIB

Estados Unidos y Colombia avanzan en las conversaciones para fortalecer su relación comercial. Tal como anticipó Caracol Radio, el ambiente de las recientes reuniones ha sido positivo; el representante comercial de EE.UU. destacó la reunión que sostuvo con el ministro de Comercio colombiano, Mauricio Gómez Amín, y aseguró que ambos gobiernos “ya han logrado” avances en varios asuntos pendientes.

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¿Qué dice Estados Unidos?

El funcionario señaló que la administración Trump mantiene su compromiso de estrechar los vínculos económicos con Colombia, incluyendo una negociación “expedita” de un Acuerdo de Comercio Recíproco.

También expresó su confianza en que ambos países puedan lograr nuevos resultados en las próximas semanas, tal como anticipó este medio.

La reunión entre Colombia y EE.UU.

Lo que se sabe es que durante el encuentro el representante comercial transmitió, además, las condolencias de la administración Trump al Gobierno y al pueblo colombiano por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Washington aseguró que mantiene su apoyo a Colombia mientras avanza en las labores de recuperación y reconstrucción.

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