Países de Europa y Asia que no piden visa a colombianos, según Cancillería: Listado oficial

Imagen del avión tomada de Getty Imagenes (Crédito: Daniel Garrido) // Imagen de las personas con el pasaporte tomada de Getty Imagenes (Crédito: RECVISUAL) // Logo de la Cancillería tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores

El pasaporte colombiano es uno de los documentos oficiales de viaje y de validez internacional emitido por el Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Puede ser solicitado por colombianos mayores y menores de edad que cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución 6888 de 2021.

Contar con este documento es indispensable para identificar a los ciudadanos fuera del país; aunque este es su principal objetivo, también permite el ingreso a ciertos países sin necesidad de una visa. Colombia mantiene acuerdos de exención de visado con diferentes países, lo que permite a sus ciudadanos ingresar para estancias cortas bajo determinadas condiciones.

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Precio pasaporte 2026

Para 2026, la Cancillería estableció que el pasaporte ordinario tiene un valor de $116.600 en Colombia, al que se suma el impuesto de timbre de $79.000, lo que da un total de $195.600 por la expedición del documento en Bogotá.

Para quienes realizan el trámite fuera de la capital, se les agrega un impuesto departamental o de adición (que varía según la gobernación correspondiente), por lo que el valor final suele estar entre los $240.000 y $360.000 pesos colombianos.

También está disponible el pasaporte ejecutivo, cuyo valor base es de $256.400 y se le suma el impuesto de timbre de $79.000, lo que da un total de $335.400 por la expedición del documento en la capital del país. El último pasaporte es el de emergencia, que tiene un costo de $201.700, que no requiere del impuesto de timbre; así se indica en las tarifas oficiales de la Cancillería.

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¿Cómo sacar el pasaporte en Colombia?

Los ciudadanos mayores de edad deben diligenciar la solicitud de manera electrónica o directamente en una de las oficinas autorizadas y posteriormente realizar la formalización del trámite, que incluye la captura y procesamiento de los datos.

Además, deben presentar el documento original de la cédula de ciudadanía vigente. La normativa requiere de documentos alternativos para la primera expedición y la renovación.

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Países de Europa y Asia que no piden visa a colombianos

La Cancillería cuenta con un listado oficial de 69 países cuyos ciudadanos pueden ingresar por periodos cortos únicamente con el pasaporte colombiano. Entre los destinos de Europa se encuentran:

Alemania

Andorra

Austria

Bélgica

Bulgaria

República Checa

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

República de Kosovo

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

San Marino

Santa Sede (Ciudad del Vaticano)

Suecia

Suiza

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En Asia, la lista oficial de la Cancillería incluye destinos como:

República de Corea

Filipinas

Israel

Maldivas

Singapur

De igual forma, se tienen contemplados territorios y regiones especiales y países transcontinentales, tales como:

Hong Kong (SARG-China)

Georgia

Federación Rusa

Turquía

Sin embargo, sí es importante mencionar que la Cancillería también señala que algunos destinos tienen condiciones particulares de ingreso, por lo que es relevante revisar la vigencia del pasaporte y los requisitos adicionales de entrada.

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