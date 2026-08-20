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20 ago 2026 Actualizado 23:36

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Países de Europa y Asia que no piden visa a colombianos, según Cancillería: Listado oficial

Los colombianos pueden ingresar a 69 países solo con el pasaporte. Le contamos cuáles son los destinos europeos y asiáticos a los que aplica este beneficio.

Imagen del avión tomada de Getty Imagenes (Crédito: Daniel Garrido) // Imagen de las personas con el pasaporte tomada de Getty Imagenes (Crédito: RECVISUAL) // Logo de la Cancillería tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores

Imagen del avión tomada de Getty Imagenes (Crédito: Daniel Garrido) // Imagen de las personas con el pasaporte tomada de Getty Imagenes (Crédito: RECVISUAL) // Logo de la Cancillería tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores

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Tania Alexandra Casallas

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El pasaporte colombiano es uno de los documentos oficiales de viaje y de validez internacional emitido por el Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Puede ser solicitado por colombianos mayores y menores de edad que cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución 6888 de 2021.

Contar con este documento es indispensable para identificar a los ciudadanos fuera del país; aunque este es su principal objetivo, también permite el ingreso a ciertos países sin necesidad de una visa. Colombia mantiene acuerdos de exención de visado con diferentes países, lo que permite a sus ciudadanos ingresar para estancias cortas bajo determinadas condiciones.

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Precio pasaporte 2026

Para 2026, la Cancillería estableció que el pasaporte ordinario tiene un valor de $116.600 en Colombia, al que se suma el impuesto de timbre de $79.000, lo que da un total de $195.600 por la expedición del documento en Bogotá.

Para quienes realizan el trámite fuera de la capital, se les agrega un impuesto departamental o de adición (que varía según la gobernación correspondiente), por lo que el valor final suele estar entre los $240.000 y $360.000 pesos colombianos.

También está disponible el pasaporte ejecutivo, cuyo valor base es de $256.400 y se le suma el impuesto de timbre de $79.000, lo que da un total de $335.400 por la expedición del documento en la capital del país. El último pasaporte es el de emergencia, que tiene un costo de $201.700, que no requiere del impuesto de timbre; así se indica en las tarifas oficiales de la Cancillería.

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¿Cómo sacar el pasaporte en Colombia?

Los ciudadanos mayores de edad deben diligenciar la solicitud de manera electrónica o directamente en una de las oficinas autorizadas y posteriormente realizar la formalización del trámite, que incluye la captura y procesamiento de los datos.

Además, deben presentar el documento original de la cédula de ciudadanía vigente. La normativa requiere de documentos alternativos para la primera expedición y la renovación.

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Países de Europa y Asia que no piden visa a colombianos

La Cancillería cuenta con un listado oficial de 69 países cuyos ciudadanos pueden ingresar por periodos cortos únicamente con el pasaporte colombiano. Entre los destinos de Europa se encuentran:

  • Alemania
  • Andorra
  • Austria
  • Bélgica
  • Bulgaria
  • República Checa
  • Croacia
  • Dinamarca
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Grecia
  • Hungría
  • Islandia
  • Italia
  • República de Kosovo
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Mónaco
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • Rumania
  • San Marino
  • Santa Sede (Ciudad del Vaticano)
  • Suecia
  • Suiza

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En Asia, la lista oficial de la Cancillería incluye destinos como:

  • República de Corea
  • Filipinas
  • Israel
  • Maldivas
  • Singapur

De igual forma, se tienen contemplados territorios y regiones especiales y países transcontinentales, tales como:

  • Hong Kong (SARG-China)
  • Georgia
  • Federación Rusa
  • Turquía

Sin embargo, sí es importante mencionar que la Cancillería también señala que algunos destinos tienen condiciones particulares de ingreso, por lo que es relevante revisar la vigencia del pasaporte y los requisitos adicionales de entrada.

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