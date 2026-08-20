Países de Europa y Asia que no piden visa a colombianos, según Cancillería: Listado oficial
Los colombianos pueden ingresar a 69 países solo con el pasaporte. Le contamos cuáles son los destinos europeos y asiáticos a los que aplica este beneficio.
El pasaporte colombiano es uno de los documentos oficiales de viaje y de validez internacional emitido por el Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Puede ser solicitado por colombianos mayores y menores de edad que cumplan con los requisitos establecidos en la Resolución 6888 de 2021.
Contar con este documento es indispensable para identificar a los ciudadanos fuera del país; aunque este es su principal objetivo, también permite el ingreso a ciertos países sin necesidad de una visa. Colombia mantiene acuerdos de exención de visado con diferentes países, lo que permite a sus ciudadanos ingresar para estancias cortas bajo determinadas condiciones.
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Precio pasaporte 2026
Para 2026, la Cancillería estableció que el pasaporte ordinario tiene un valor de $116.600 en Colombia, al que se suma el impuesto de timbre de $79.000, lo que da un total de $195.600 por la expedición del documento en Bogotá.
Para quienes realizan el trámite fuera de la capital, se les agrega un impuesto departamental o de adición (que varía según la gobernación correspondiente), por lo que el valor final suele estar entre los $240.000 y $360.000 pesos colombianos.
También está disponible el pasaporte ejecutivo, cuyo valor base es de $256.400 y se le suma el impuesto de timbre de $79.000, lo que da un total de $335.400 por la expedición del documento en la capital del país. El último pasaporte es el de emergencia, que tiene un costo de $201.700, que no requiere del impuesto de timbre; así se indica en las tarifas oficiales de la Cancillería.
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¿Cómo sacar el pasaporte en Colombia?
Los ciudadanos mayores de edad deben diligenciar la solicitud de manera electrónica o directamente en una de las oficinas autorizadas y posteriormente realizar la formalización del trámite, que incluye la captura y procesamiento de los datos.
Además, deben presentar el documento original de la cédula de ciudadanía vigente. La normativa requiere de documentos alternativos para la primera expedición y la renovación.
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Países de Europa y Asia que no piden visa a colombianos
La Cancillería cuenta con un listado oficial de 69 países cuyos ciudadanos pueden ingresar por periodos cortos únicamente con el pasaporte colombiano. Entre los destinos de Europa se encuentran:
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- República Checa
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Italia
- República de Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Rumania
- San Marino
- Santa Sede (Ciudad del Vaticano)
- Suecia
- Suiza
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En Asia, la lista oficial de la Cancillería incluye destinos como:
- República de Corea
- Filipinas
- Israel
- Maldivas
- Singapur
De igual forma, se tienen contemplados territorios y regiones especiales y países transcontinentales, tales como:
- Hong Kong (SARG-China)
- Georgia
- Federación Rusa
- Turquía
Sin embargo, sí es importante mencionar que la Cancillería también señala que algunos destinos tienen condiciones particulares de ingreso, por lo que es relevante revisar la vigencia del pasaporte y los requisitos adicionales de entrada.
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