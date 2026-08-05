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Cancillería expresó preocupación por exclusión de 11 países europeos de la posesión De la Espriella

El vicecanciller Mauricio Jaramillo aseguró en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio que la decisión de no invitar a varios países europeos a la posesión de Abelardo de la Espriella envía una señal “preocupante” a la comunidad internacional. Y pidió al gobierno entrante “recapacitar”.

Entre los países no invitados están Ucrania, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Armenia, Estonia, Georgia, Chipre, Malta, San Marino y Serbia.

Es de recordar que la organización de la ceremonia corresponde exclusivamente al nuevo gobierno, por lo cual Mauricio Jaramillo advirtió que la exclusión transmite un mensaje equivocado del presidente electo a la comunidad internacional.

“Yo creo que el mensaje que se le está enviando a la comunidad internacional es un mensaje desacertado (...) Y esto no se debería entender de forma desconectada a los anuncios de algunos cierres de embajadas. Me preocupa el mensaje en general al que se suman declaraciones altisonantes”, dijo.

Preocupación por la relación con Europa

En un memorando interno, la Cancillería manifestó su preocupación, pues varios de los países excluidos participan en decisiones estratégicas para Colombia, entre ellas asuntos relacionados con la exención del visado Schengen.

“La Unión Europea es el principal inversionista, en su conjunto, en Colombia. El mensaje a la Unión Europea yo creo que no es el mejor”, dijo.

Ucrania y el mercenarismo

6AM W le consultó por la ausencia de Ucrania entre los invitados, país con el que Colombia ha trabajado frente al fenómeno del mercenarismo, Jaramillo aseguró: “Necesitamos espacios de acción para poder proteger los derechos de nuestros connacionales”.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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