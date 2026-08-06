Cancillería investiga presuntas irregularidades por US$500.000 en Embajada de Colombia en Haití

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Caracol Radio conoció en primicia las inconsistencias que rodean la gestión administrativa de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez, con más de 500.000 dólares pendientes de legalización y excesos de gastos sin justificaciones.

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que se están adelantando investigaciones internas ante el descubrimiento de operaciones financieras sin soportes y un cheque girado desde la cuenta de funcionamiento de la Embajada hacia la cuenta personal de la funcionaria, entre otros.

Vilma Rocío Velásquez es la encargada de ejecución presupuestal de la Embajada

Y es que desde la apertura de la Misión Diplomática de Colombia, Vilma Rocío Velásquez ha sido la encargada del manejo de las cuentas bancarias y de la ejecución presupuestal de la Embajada.

Por lo cual, han identificado operaciones financieras respaldadas con soportes insuficiente, problemas para establecer la destinación de algunos pagos y retiros en efectivo, así como cheques sin justificación a cuentas de hoteles y depósitos sin justificar.

Proceso disciplinario abierto en contra de la embajadora Vilma Rocío Velásquez

De esta manera, hay abierto un proceso disciplinario en contra de la embajadora, que ha sido dilatado por la posible cercanía entre la funcionaria y el presidente Gustavo Petro; que, según fuentes confirman a Caracol Radio, serían muy allegados.

Todos estos hechos, ameritan una justificación y esclarecimiento, ante la importancia de respetar los recursos públicos de todos los colombianos.

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