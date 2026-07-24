Cancillería confirmó que tres ciudadanos colombianos están detenidos en Arabia Saudita

La Canciller Rosa Villavicencio sobre las acusaciones de corrupción contra el Gobierno y las delcraciones de Carlos Alonso Lucio que rompieron el empalme

Luego de que sus familias denunciarán que al menos tres ingenieros estarían detenidos hace unos seis meses en Arabia Saudita, la Cancillería confirmó que están gestionando su retorno y dialogando con las autoridades saudíes.

“La situación de los connacionales ha sido atendida desde el año pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los consulados competentes y con el apoyo de la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita, en coordinación con las autoridades locales, con el propósito de brindar la asistencia consular correspondiente”, aseguraron.

Según informó la Cancillería, desde el Gobierno Nacional tienen conocimiento del caso y le hace seguimiento desde el año pasado.

Igualmente, aseguraron que han brindado asistencia a través de los consulados y de la Embajada de Colombia en Arabia Saudita. Y que han mantenido comunicación permanente con los familiares.

Por otro lado, entre tanto se logra su retorno, continuarán verificando las condiciones de detención de los colombianos.