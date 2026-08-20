Convocatoria crédito educativo para pregrado y posgrado 2026-2 ICETEX sigue abierta: Cómo postular

ICETEX amplió el plazo para poder aplicar a los créditos educativos. - Fotos COLPRENSA y Getty Images

Con la finalidad de ofrecer mayores posibilidades a los colombianos interesados en acceder a la educación superior, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) extendió la convocatoria para solicitar crédito educativo.

¿Hasta cuándo puede acceder a la convocatoria para el crédito educativo del ICETEX?

Las personas interesadas tendrán hasta el próximo viernes 28 de agosto para poder aplicar y así acceder con este apoyo a programas de pregrado y posgrado para el segundo semestre del año 2026, permitiéndole también a otros colombianos apoyo financiero para ingresar, permanecer o graduarse en la educación superior.

Para esta convocatoria, el ICETEX contará con líneas de financiación a corto y mediano plazo, que se ajustan a las condiciones económicas del solicitante, reintegrándole una parte en el transcurso de sus estudios y otra parte cuando finalice estos, luego de la graduación del programa.

Usted podrá acceder a créditos educativos para programas de pregrado en Colombia, posgrado en el país o en el exterior, programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) junto con educación continuada como diplomados, certificaciones y bilingüismo.

Inscríbase para poder acceder a los créditos educativos que ofrece el ICETEX. - Foto Getty Images / Maca and Naca Ampliar Inscríbase para poder acceder a los créditos educativos que ofrece el ICETEX. - Foto Getty Images / Maca and Naca Cerrar

¿Cómo inscribirse a la convocatoria para aplicar para su crédito educativo del ICETEX?

Deberá ingresar al portal web del ICETEX y dirigirse a la sección ‘Créditos educativos’ y de ahí seleccionar la opción de financiación disponible para llenar el formulario de inscripción.

Luego de realizar con éxito el paso anterior, su solicitud será evaluada y, si es aprobada, continuará con el siguiente requerimiento, que es la legalización documental y la firma de las garantías para la financiación.

De igual manera, en la app oficial ‘ICETEX by SICEAP’ podrá, dentro de una amplia variedad de servicios y atención, realizar el proceso de crédito educativo.

Para usar la aplicación, debe seguir estos pasos que a continuación le exige el ICETEX.

Diligenciar sus datos de perfil, ya sea como beneficiario, solicitante o aliado.

Validar su identidad .

. Crear su cuenta .

. Explorar el mundo de oportunidades que ofrece el ICETEX a través de esta aplicación.

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Si usted ya cuenta con su crédito y desea renovarlo, debe tener en cuenta lo siguiente.

¿Hasta cuándo puedo renovar mi crédito educativo con el ICETEX?

Según cifras del ICETEX, hay cerca de 33.000 beneficiarios que cuentan con su crédito vigente activo y no han realizado la respectiva renovación de este. Por lo tanto, la entidad reitera que tienen también como fecha hasta el próximo viernes 28 de agosto para formalizar el proceso y continuar con este apoyo financiero.

El ICETEX cuenta con cerca de 107.000 beneficiarios, de los cuales 74.000 han cumplido con el proceso de renovación, mientras que 33.000 están pendientes, siendo esto vital para el pago por concepto de matrícula y por sostenimiento en algunos casos. Aclarando que son líneas de crédito reembolsables vigentes.

Tenga en cuenta que los trámites y procesos con el ICETEX no necesitan de intermediarios y son totalmente gratuitos, por lo que no se deje engañar por falsos intermediarios ni por cobros adicionales inexistentes.

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