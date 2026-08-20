Las autoridades de Pereira piden a damnificados del Parque Olaya aceptar reubicación en albergues

Pereira

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, reiteró el llamado a las familias que permanecen en el Parque Olaya Herrera y en el Parque la Libertad para que acepten su traslado a los albergues habilitados por la Alcaldía con mejores condiciones, allí se les garantiza techo, alimentación, atención médica, colchones y condiciones más seguras para pasar estos días mientras avanza la recuperación de la ciudad.

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La preocupación está relacionada también con las condiciones climáticas y sanitarias en estos puntos, donde la exposición permanente puede favorecer enfermedades respiratorias y otras afectaciones, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con condiciones especiales. Por eso, el llamado es a que quienes realmente perdieron sus viviendas o no cuentan con un lugar seguro para permanecer, permitan su reubicación.

“Seguimos insistiéndole a las personas que están en el Parque Olaya y en la Libertad, que se dejen reubicar, que le ofrecemos alimentación, dormida, atención médica, pero hemos encontrado que hay personas que no son damnificadas y están allí haciendo negocio con esta tragedia”, señaló el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

Pero hay otra situación que preocupa a las autoridades: durante las verificaciones realizadas en estos lugares se han encontrado personas que, de acuerdo con los controles adelantados, no tendrían la condición de damnificadas. Algunas incluso han manifestado que sus viviendas no resultaron afectadas o que cuentan con otros lugares donde permanecer.

Esta situación podría terminar afectando a las familias que sí necesitan la asistencia, pues los recursos, alimentos, elementos de higiene y espacios disponibles deben estar destinados prioritariamente a quienes perdieron sus viviendas o se encuentran en una condición de vulnerabilidad producto del terremoto.

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Por eso, la recomendación es clara: si usted es damnificado y no tiene un lugar seguro donde permanecer, acepte la reubicación y permita que las autoridades le garanticen atención integral. Y quienes no necesitan estos espacios son llamados a retirarse, para evitar riesgos sanitarios y de seguridad y, sobre todo, garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

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