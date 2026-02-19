Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, es la nueva presidenta de la Federación de Departamentos

Rafaela Zambrano nueva presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, FND - Cortesía FND

En el marco de la Cumbre de Gobernadores realizada en Montería, los mandatarios departamentales eligieron a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, como nueva presidenta del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Para el mismo periodo, fue designada como vicepresidenta la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien acompañará la gestión de la presidenta durante el año 2026–2027.

Le puede interesar: “Me tocó desfinanciar algunos proyectos”: gobernador de Córdoba tras crisis de las inundaciones

El Consejo Directivo, elegido por la Asamblea General de Gobernadores, ejercerá como la máxima instancia de dirección de la agremiación durante un periodo de un año.

Este órgano está conformado por un representante principal y un suplente por cada una de las siete regiones del país, con el propósito de garantizar una representación equilibrada y territorial en la toma de decisiones.

Leer más: “Embalse mantiene las descargas por debajo de los 700 metros cúbicos por segundo”: Urrá en Córdoba

La conformación regional quedó integrada de la siguiente manera:

Región Amazonía Principal: Óscar Sánchez, gobernador del Amazonas. Suplente: Luis Alfredo Gutiérrez, gobernador del Vaupés.

Región Caribe Principal: Elvia Milena Sanjuán, gobernadora del Cesar. Suplente: Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico.

Región Centro Principal: William Villamizar, gobernador de Norte de Santander. Suplente: Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.

Región Eje Cafetero Principal: Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Suplente: Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda.

Región Pacífico Principal: Jorge Octavio Guzmán, gobernador del Cauca. Suplente: Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó.