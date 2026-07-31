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Feria ‘Colombia son las regiones’ en el Parque de la 93 espera recibir a 50.000 visitantes según FND

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Didier Tavera, compartió las expectativas que tienen las regiones frente al inicio del gobierno entrante, así como los detalles de la feria ‘Colombia son las regiones’ que se toma el Parque de la 93 este fin de semana.

Tavera invitó a todos los ciudadanos a asistir a la feria que reunirá las riquezas de los 32 departamentos de Colombia. La meta para este 2026 es alcanzar los 50.000 visitantes. Este evento, que cuenta con la participación de los gobernadores, ofrece una variada agenda de artistas, emprendimientos y shows musicales.

Durante el evento, el director de la FND abordó temas cruciales de la agenda política del país. Tavera calificó como un hecho sin precedentes y una “gran muestra del cambio” la realización de los empalmes territoriales por parte del gobierno entrante.

Taver expresó tener grandes expectativas y esperanzas en el mandatario, por la oportunidad clave para reconectar con las regiones, la institucionalidad y el respeto.

Entre las prioridades de gestión con la nueva administración, el director de la FND destacó la ley de competencias del Sistema General de Participaciones (SGP).

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