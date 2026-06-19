Precluyen investigación contra jefe de seguridad de Miguel Uribe tras atentado en Bogotá

La Justicia Penal Militar y Policial precluyó la investigación contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, por su actuación durante el atentado ocurrido en el parque El Golfito, en Modelia, Bogotá.

Según la Fiscalía Penal Militar, el uniformado fue informado del evento político pocas horas antes de su realización y, tras esa notificación extemporánea, activó coordinaciones operativas con la Policía de la jurisdicción y articuló capacidades con otros esquemas de seguridad presentes en el lugar.

El acervo probatorio recopilado por la Fiscalía 2203 Especializada indicó que el atentado contra el senador respondió a un plan criminal estructurado con meses de anticipación, ejecutado por una red delictiva con división de funciones, logística previa y determinadores específicos.

Por esa razón, la línea investigativa concluyó que el ataque obedeció a una operación criminal de alta complejidad y no a una conducta omisiva deliberada atribuible al jefe del esquema de seguridad.

La investigación también estableció que el subcomisario Gómez aplicó los protocolos de protección al cubrir con su cuerpo al senador y facilitar su evacuación, mientras otros integrantes del dispositivo de seguridad repelieron la agresión, neutralizaron al atacante y apoyaron el traslado urgente de la víctima a un centro asistencial.

Con esos elementos, el Juez 1202 Especializado decretó la preclusión de la investigación, al determinar que se aplicaron los protocolos correspondientes y que las actuaciones desplegadas evidenciaron una reacción inmediata para proteger la vida e integridad del senador.

Precluyen investigación contra jefe de seguridad de Miguel Uribe Turbay tras atentado

La investigación también estableció que el subcomisario Gómez aplicó los protocolos de protección al cubrir con su cuerpo al senador

La Justicia Penal Militar y Policial precluyó la investigación contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, por su actuación durante el atentado ocurrido en el parque El Golfito, en Modelia, Bogotá.

Según la Fiscalía Penal Militar, el uniformado fue informado del evento político pocas horas antes de su realización y, tras esa notificación extemporánea, activó coordinaciones operativas con la Policía de la jurisdicción y articuló capacidades con otros esquemas de seguridad presentes en el lugar.

El acervo probatorio recopilado por la Fiscalía 2203 Especializada indicó que el atentado contra el senador respondió a un plan criminal estructurado con meses de anticipación, ejecutado por una red delictiva con división de funciones, logística previa y determinadores específicos.

Por esa razón, la línea investigativa concluyó que el ataque obedeció a una operación criminal de alta complejidad y no a una conducta omisiva deliberada atribuible al jefe del esquema de seguridad.

La investigación también estableció que el subcomisario Gómez aplicó los protocolos de protección al cubrir con su cuerpo al senador y facilitar su evacuación, mientras otros integrantes del dispositivo de seguridad repelieron la agresión, neutralizaron al atacante y apoyaron el traslado urgente de la víctima a un centro asistencial.

Con esos elementos, el Juez 1202 Especializado decretó la preclusión de la investigación, al determinar que se aplicaron los protocolos correspondientes y que las actuaciones desplegadas evidenciaron una reacción inmediata para proteger la vida e integridad del senador.