Patacón y El Paisa: los mandos medios del ELN condenados por reclutamiento; seducían a niñas

Por primera vez se abre investigación formal a cúpula del Eln por reclutamiento de menores. Foto: Getty Images( Thot )

La reciente decisión del Tribunal de Antioquia que confirmó la condena contra varios integrantes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el reclutamiento de 60 menores permitió conocer detalles sobre la manera en que algunos integrantes de esa estructura armada captaban y seducían a niños, niñas y adolescentes para incorporarlos a sus filas.

Entre los nombres que aparecen en la sentencia están William Alexander Zapata, alias Patacón, e Isaac Tuberquia, alias El Paisa, señalados por su participación en la incorporación de menores a la organización.

La sentencia describe que el reclutamiento no se producía de una única manera. En algunos casos, los menores eran atraídos con promesas relacionadas con una mejor situación económica para ellos y sus familias. En otros, especialmente entre las mujeres, la incorporación estaba relacionada con vínculos afectivos y la convicción de estar enamoradas de integrantes de la organización.

“Reclutamiento ilícito quedó demostrado con la totalidad de la prueba recibida en juicio, una a una fueron dando cuenta, como si se tratara de un rompecabezas, cómo en Colombia existe el Ejército de Liberación Nacional, cómo está organizada estructuralmente, cuál es su línea de mando, y cómo captan y seducen a los menores de edad para que hagan parte de sus filas”, señala la sentencia.

El documento judicial agrega que esa seducción “iba desde prometerles que su situación económica y la de sus familiares se vería mejorada”, hasta mostrarles “el poder que dan las armas”. También señala que hubo mujeres “convencidas de estar enamoradas de algunos miembros de la organización”, como quedó expuesto en varios de los testimonios de las menores incorporadas por alias Patacón y alias El Paisa.

El negocio detrás del reclutamiento de menores

Para Javier Flórez, director de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, el reclutamiento de menores representa una violación grave de los derechos humanos, pero también se convirtió en una herramienta para mantener las capacidades de las organizaciones armadas.

“Esta sentencia demuestra lo que todos sabemos, y es que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es una violación gravísima de los derechos humanos, y también genera un impacto muy grande en la vida de estas personas y en la de sus familias y en la de los territorios donde se ha venido ejerciendo el reclutamiento”, explicó.

Flórez señaló que este fenómeno se presenta con especial fuerza en departamentos como Norte de Santander, Arauca y Cauca y advirtió que el reclutamiento se ha transformado en un mecanismo estratégico para sostener las capacidades de los grupos armados.

“Ya no hablamos solamente del tratamiento como el que acontecía hace 20 años, sino que hoy las redes sociales sirven para identificar, seducir, contactar a los jóvenes”, afirmó.

Según explicó, actualmente también aparecen intermediarios y redes criminales que tercerizan esta práctica y reciben pagos para conseguir menores con perfiles específicos. Esto, dijo, está creando una cadena criminal alrededor del reclutamiento y una fuente adicional de rentas ilícitas.

Pero también han cambiado las funciones que cumplen los menores dentro de las organizaciones. “Muchos de estos niños, niñas y adolescentes ya no son utilizados únicamente como combatientes, sino que los utiliza y los han utilizado siempre para hacer inteligencia, vigilancia, transportar explosivos, cobrar extorsiones”.

A esto se suma, según Flórez, el uso de nuevas tecnologías. “Hoy en día, uno de los temas más atractivos es que los invitan a operar drones, y eso motiva mucho a los niños, niñas y adolescentes a integrarse al grupo de manera mucho más fácil”.

Para el director de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, esta transformación también obliga a modificar la respuesta institucional. “No basta con proteger a los niños en las escuelas o perseguir al grupo armado como lo hemos hecho tradicionalmente, tenemos que intervenir los entornos digitales”.

Flórez planteó además la necesidad de identificar las redes de intermediación, perseguir a quienes tercerizan estos servicios y seguir el rastro del dinero para llegar a los eslabones intermedios y superiores de la cadena.

“El reclutamiento ya no solamente debe ser visto como una vulneración de derechos, que lo es, sino como una parte fundamental de la capacidad de adaptación, reproducción y control territorial de estas organizaciones armadas”, sostuvo.

Flórez aseguró en diálogo con Caracol Radio que más del 40 % del reclutamiento del que se tiene conocimiento actualmente se realiza mediante herramientas digitales, como redes sociales o WhatsApp, y que más del 40 % de los casos registrados se concentra en departamentos como Cauca.