¿Es trabajador independiente? Así debe presentar la declaración de renta para evitar sanciones

Desde el pasado miércoles 12 de agosto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) adelantan el pago de la declaración de renta, este se realizará con los últimos dígitos del número de la cédula o el NIT según corresponderá e irá hasta el próximo 26 de octubre.

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Cabe resaltar que la DIAN dio unos plazos diferentes para las personas que fueron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Debe tener en cuenta que no todos los colombianos están obligados a presentar la declaración. Para ello, en la página web de la DIAN podrá consultar si tienen una declaración sugerida, así como podrán revisar parte de la información tributaria que está asociada a su documento de identidad.

¿Cómo saber si tiene que declarar renta?

Para saber si debe declarar renta lo puede hacer consultando directamente desde el portal oficial de la entidad: https://www.dian.gov.co/

En esta página, deberá ingresar el número de cédula o NIT para conocer si existe una declaración sugerida disponible. No obstante, la DIAN ha recomendado que esta información sea validada por cada contribuyente, pues la responsabilidad sobre los datos reportados sigue siendo del ciudadano.

En esta página también podrá saber cómo hacer su declaración de renta y hay un botón disponible en la parte superior, donde podrá hacer la declaración directamente.

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¿Quiénes deben declarar renta?

Deben declarar renta en 2026 las personas naturales que superen los topes económicos del año gravable 2025 y quienes cumplan con las siguientes características:

Tener un patrimonio bruto mayor a $224.096.000.

Ingresos brutos y consumos superiores a $69.719.000.

Consumos con tarjeta de crédito: Superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025.

Superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025. Compras y consumos totales: Superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025.

Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras: Acumulados superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025.

Responsabilidad en el IVA: Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas a 31 de diciembre de 2025.

¿Si es trabajador independiente debe presentar declaración de renta?

Sí, un trabajador independiente debe declarar renta en Colombia si sus ingresos, patrimonio, consumos con tarjeta de crédito, compras o consignaciones bancarias del año anterior superan los topes mínimos establecidos y mencionados anteriormente.

¿Cómo debe presentar la declaración?

Debe tener en cuenta que lo primero que debe hacer es reunir los documentos que verifiquen certificados de ingresos y retenciones de sus contratos, extractos bancarios a fin de año, y soportes de bienes (casas, carros) y deudas.

Puede acceder a el sistema de costos presuntos o deducciones permitidas por la ley, que le permitirá restar los costos y gastos propios de su actividad económica que estén debidamente soportados con factura electrónica.

Para poder hacer su declaración de renta debe diligenciar el Formulario 210 para residentes y firmarlo electrónicamente.

Más información: Cómo saber si tiene que declarar renta PERSONA NATURAL 2026: Topes DIAN de ingresos, consumos y más

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