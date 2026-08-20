Economías Criminales y Control Territorial: Comercio ilegal de cigarrillos llega a 38% en Colombia

Durante el Foro Internacional “Economías Criminales y Control Territorial”, presentado por Prisa Inspira sobre los mercados ilegales y el mapa del poder criminal, sus efectos sobre la economía formal, el recaudo, Caracol Radio habló con Juan Ignacio Suárez, director general de Philip Morris, acerca del crecimiento de la ilegalidad en el mercado de cigarrillos.

Según Suárez, el 38% de las ventas de cigarrillos en Colombia correspondería actualmente al mercado ilegal. En algunos municipios como en Antioquia, la participación del comercio ilegal llegaría al 50%, mientras que en Bolívar alcanzaría el 72% y en Atlántico superaría el 80%.

Suárez explicó que esta transformación del mercado se compara a partir del panorama que se observaba hace cerca de dos décadas, cuando la compañía, Philip Morris, contaba con plantas de producción, cultivos de tabaco y fuerza de ventas en diferentes zonas del país.

“Este foro es muy importante, ya que traemos muchas personas del continente para ver cómo podemos luchar esta batalla contra el conflicto ilícito”, afirmó Suárez.

El debate sobre el recaudo e impuestos

El directivo afirmó que el comercio ilegal también tiene consecuencias sobre los recursos que reciben los departamentos a través de los impuestos asociados al consumo de cigarrillos.

Como ejemplo, el Suárez señaló que el departamento de Bolívar habría dejado de recaudar cerca de $350.000 millones de pesos en los últimos años, mientras que Antioquia habría registrado una pérdida de $1,2 billones en recaudo durante los últimos tres años.

Otro de los puntos fue el efecto de los impuestos sobre el precio de los cigarrillos y su posible relación con el crecimiento del mercado ilegal.

Suárez puso como ejemplo el impuesto al consumo, que, según explicó, representa alrededor de $4.400 por producto, mientras que algunos cigarrillos de contrabando pueden comercializarse por cerca de $4.000.

A su juicio, esta diferencia dificulta la competencia del mercado formal, debido a que los productos legales deben asumir costos asociados a impuestos, producción, distribución y fuerza de ventas.

El representante de Philip Morris también cuestionó la idea de que un aumento de impuestos necesariamente reduzca el consumo. Según afirmó, la experiencia de los últimos diez años no habría demostrado esa relación y planteó que parte del mercado podría haberse desplazado hacia productos ilegales.

En el marco del foro, el comercio ilegal de cigarrillos representa un desafío que combina recaudo tributario, competencia económica y seguridad.

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