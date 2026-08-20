Transparencia Electoral podría promover en Venezuela el modelo colombiano de vigilancia electoral

Colombia

La organización Transparencia Electoral se ha dedicado a impulsar los valores democráticos y la observación electoral en América Latina, pues tiene como objetivo promover la integridad y la justicia en los procesos democráticos de la región.

En ese sentido, la entidad presentó recientemente sus conclusiones sobre los procesos electorales legislativos y de presidenciales desarrollados en Colombia durante el 2026, destacando el papel de la solución tecnológica desarrollada por LinkTIC en la vigilancia y control electoral del país; pues indica que estos sistemas tecnológicos fueron decisivos para legitimar los resultados de cada ejercicio democrático, así como marcó un antes y un después en la vigilancia y la observación electoral de la región.

Como parte de este reconocimiento, Transparencia Electoral otorgó a LinkTIC un aval de calidad internacional por su papel en la infraestructura tecnológica del proceso electoral colombiano de 2026, un respaldo que se sustenta en una trayectoria regional de más de 20 años, durante los cuales la organización ha observado procesos electorales en más de veinte países de América Latina, entre los que se incluyen Argentina, Venezuela, Ecuador, Brasil, México, Chile y Perú. Asimismo, ha acumulado más de 300 publicaciones e informes de observación y ha coordinado misiones junto a actores como la OEA.

El modelo tecnológico podría ser replicado en Venezuela y la región

La organización documentó el funcionamiento de esta infraestructura tecnológica a lo largo de las jornadas de votación del 2026, y la integrará como estudio de caso central en su índice regional de observación electoral, posicionando a Colombia como un referente sobre cómo observar y fortalecer los procesos electorales.

Además, aseguró que la tecnología desplegada por LinkTIC en Colombia podría ser la hoja de ruta que la organización recomiende replicar en elecciones críticas, como es el caso de Venezuela en los comicios previstos para el año 2027, un proceso que cuenta con la intención explícita del gobierno de Estados Unidos de respaldar este modelo y caso de éxito colombiano.

Tal como mencionó la entidad, la vigilancia electoral y el control que recae en la ciudadanía en los eventos democráticos, acompañado de soluciones tecnológicas integrales implementadas en materia electoral, serán parte de las recomendaciones que presentará para la materialización del principio democrático que soporta a la República Venezolana.