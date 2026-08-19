Se recrudece la crisis en el Catatumbo: en la región continúan los ataques con drones contra civiles

Catatumbo

La Asociación Nacional de Víctimas está expresando su preocupación por el recrudecimiento de la crisis en la región del Catatumbo. Olguín Mayorga, presidente de esta organización, resaltó que es lamentable que durante las últimas semanas, al norte del departamento, se presentarán hechos como el secuestro de policías y ataques con drones a viviendas de la población civil.

“Desde la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado continuamos rechazando esta ola de violencia que vivimos en la región del Catatumbo y en la provincia de Ocaña. El hecho más reciente se presentó en el corregimiento de Filo el Gringo, donde varios drones cargados con explosivos cayeron sobre viviendas, generando gran afectación y preocupación a la población civil”.

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A esta situación se suma el reciente secuestro de tres integrantes del departamento de Policía de Norte de Santander, cuando se movilizaban en un vehículo particular, por la vía nacional que comunica a Cúcuta con Ocaña y la Costa Caribe.

Ataques con drones en Ábrego, Convención y El Carmen

Para esta organización social también es lamentable los hechos presentados recientemente contra la Fuerza Pública en municipios como Ábrego, Convención y El Carmen, que dejó como saldo la muerte de dos uniformados del Ejército Nacional, al menos seis más heridos y daños estructurales sobre la base militar La Esmeralda.

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“Todos estos hechos generan preocupación en la población, pero sobre todo violan el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos”.

Víctimas piden protección para la población civil

Para Olguín Mayorga, es urgente que las autoridades garanticen la protección a la población civil que habita la región del Catatumbo. Pide además que sean blindadas las vías del departamento.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que nos brinde condiciones de garantías en esta región del país, en las vías que comunican a este departamento con el centro del país y, por supuesto, una protección especial para todos los habitantes del departamento Norte de Santander”.