Congresista hace reparos a la alerta de EU a sus ciudadanos en Norte de Santander

Cúcuta

La primera parlamentaria por Norte de Santander en reaccionar a la advertencia que hace el gobierno de los Estados Unidos, fue la Representante a la cámara por el partido de la U Diana Riveros.

La dirigente política fue enfática al manifestar que “una alerta de viaje no puede convertirse en la definición de Norte de Santander”.

Explicó que esta estigmatización para toda la región, afectará todos los renglones sociales y traerá graves repercusiones en materia social, económica y política.

Por esto manifestó que “sí, enfrentamos una crisis de seguridad y el Estado debe actuar. Pero aquí hay más de 1.7 millones de personas que trabajamos, emprendemos, estudiamos y seguimos creyendo en esta tierra y de eso nos sentimos orgullosos”.

¡No somos la violencia que sufrimos! exclamó y agregó “somos la gente que, a pesar de ella sigue construyendo futuro, somos gente berraca como no hacemos llamar”.

Finalmente manifestó que Norte de Santander merece seguridad, oportunidades y que el mundo conozca todo lo que somos, que es mucho más que la absurda violencia.