Colegio de Villa del Rosario pasa a clases virtuales por daños en su infraestructura física.

Norte de Santander

La Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara, de Villa del Rosario, Norte de Santander, mantiene desde el 18 de agosto sus actividades académicas en modalidad virtual, tanto en la sede central como en la sede Antonio Nariño, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura.

A través de un comunicado, la institución indicó que esta medida fue tomada mientras las autoridades competentes realizan la evaluación correspondiente y emite un pronunciamiento formal sobre las condiciones físicas de las instalaciones.

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De acuerdo con Leonardo Sánchez, presidente de ASINOR, la situación de esta institución refleja una problemática que afecta a otros colegios en Norte de Santander.

“Una planta física, una infraestructura deteriorada, obsoleta, que no está acorde a los lineamientos para estas clases de siniestros, de terremotos, temblores, entre otros”, señaló Sánchez durante una entrevista con Caracol Radio.

Estudiantes vuelve a la virtualidad

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De acuerdo con lo informado por el presidente de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos, luego de un estudio técnico adelantado por la Universidad Francisco de Paula Santander, se pudo conocer que el 75% de la infraestructura se encontraría en malas condiciones.

Tras lo anterior y ante el riesgo que esto representa para la comunidad educativa, las directivas tomaron la decisión de enviar a sus estudiantes a la virtualidad.

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Sin embargo, desde ASINOR le están exigiendo a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto para garantizar la educación a los menores.

“Más que entrar en la virtualidad necesitamos alternativas de solución para esta institución educativa, para las comunidades educativas”, afirmó.

Agregó además “Nosotros hemos venido exigiendo financiación de la educación pública, prestarle mayor atención a la planta física, infraestructura del departamento y de la ciudad de Cúcuta y para ello se requieren recursos”, manifestó.

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Piden revisar las condiciones de otros colegios

Para Leonardo Sánchez, lo ocurrido con estas dos sedes educativas en Villa del Rosario debe servir de ejemplo para que las autoridades adelanten inspecciones a todas las plantas físicas de colegios en Norte de Santander.

“El llamado es a que nos unamos, hagamos frente común, nos unifiquemos y a los gobiernos escolares de todas las instituciones educativas las invitamos, las instamos a que por favor se reúnan, hagan un ejercicio de diagnóstico de planta física”, expresó.

Por ahora, los estudiantes de la Institución Educativa Manuel Antonio Rueda Jara continuarán en virtualidad hasta que las autoridades competentes se pronuncien oficialmente sobre las afectaciones que presenta la infraestructura, de acuerdo con lo informado por sus directivas.

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