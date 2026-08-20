Con velatón, los cucuteños exigirán la liberación de los tres policías secuestrados en Bucarasica

Norte de Santander

Bajo la consigna “Velatón por la Libertad”, a través de redes sociales se está adelantando la convocatoria para que los cucuteños participen de una jornada simbólica, que busca llamar la atención de los secuestradores de los tres policías adscritos al departamento Norte de Santander, que fueron plagiados el pasado lunes 17 de agosto, sobre la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de Ocaña, a la altura del municipio de Bucarasica.

La convocatoria está citada para este jueves 20 de agosto, en el parque Santander de Cúcuta, a partir de las 7:00 de la noche.

Velatón por policías secuestrados. Ampliar Velatón por policías secuestrados. Cerrar

Con banderas, globos y velas blancas, los cucuteños harán la petición para que los tres uniformados regresen pronto al seno de su hogar.

Ministerio de Defensa activó operativo especial para lograr su rescate

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa aseguró que ya se encuentra activado un operativo especial para lograr el rescate de los tres uniformados.

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De acuerdo con esta cartera, el secuestro del Mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, se dio como retaliación por los resultados operacionales que se están dando en Norte de Santander y en la región del Catatumbo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella también condenó el secuestro de los uniformados y confirmó que ordenó utilizar todas las capacidades de la Fuerza Pública para localizarlos.

Los uniformados secuestrados estaban vinculados a labores de investigación criminal en Norte de Santander.